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Ливанские объекты жизнеобеспечения останавливают работу из-за дефицита топлива
Ближний Восток
Ливанские объекты жизнеобеспечения останавливают работу из-за дефицита топлива
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 14 августа. Многие ливанские объекты жизнеобеспечения могут приостановить свою работу к 16 августа. Основной предпосылкой к формированию данной ситуации стало заявление Центрального банка об изменении валютного курса, что усугубило топливный кризис.

«Компании-импортеры нефти не смогли доставить бензин и дизельное топливо на станции, потому что они не знают, по какой ставке производить расчеты», — сообщил глава Ассоциации компаний-импортеров нефти в Ливане Джордж Файяд.

Речь идет об обещании Центробанка в неопределенном скором времени принять обменный курс черного рынка (20 тысяч ливанских фунтов за один доллар). Министерство энергетики в настоящий момент рассчитывается по курсу 3,9 тысячи фунтов за доллар. В результате компании-импортеры решили не распределять топливо по станциям до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о ценах.

В настоящий момент автозаправочные станции практически не имеют бензина, топлива нет даже для частных генераторов. Телекоммуникационная компания Ogero приостановила оказание услуг в северном Ливане из-за отсутствия электричества. Закрылись и сети пекарен, производивших продовольствие.

«Перетягивание каната между правящей властью и Центральным банком ставит людей, владельцев АЗС и весь топливный сектор в безвыходное положение», — сказал Джордж Брэкс, член Синдиката владельцев АЗС.

Ток продолжает подаваться на критически важные объекты, такие как международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте. В то же время, по словам главы Профсоюза работников и дистрибьюторов в газовом секторе Фарида Зейнуна, запасов «голубого топлива» хватит на пять дней. Сейчас именно благодаря газу удается поддерживать работоспособность некоторых комплексов зданий.

Подобная ситуация ожидаемо привела к вспышкам насилия: люди перехватывают и грабят бензовозы, а на заправках участились случаи перестрелок и поножовщины. Наблюдается и усиление оттока ливанцев из страны. Ежедневно 4-5 тысяч молодых людей подают заявления на эмиграцию.

Ливан пребывает в ухудшающемся экономико-политическом кризисе с осени 2019 года, однако ситуация сильно усугубилась после взрывов в порту Бейрута и отставки правительства летом 2020 года. К настоящему моменту национальная валюта обесценилась более чем в 13 раз, и почти 80% населения находятся за чертой бедности. Президент и парламент планируют введение продовольственных карточек, что должно обеспечить поддержание жизни полумиллиона семей. Планируется сделать это за счет 1,16 миллиарда долларов, которые в скором времени должны перечислить Бейруту Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Острой проблемой остается формирование кабмина, без которого республика существует уже более года. По словам назначенного премьер-министра Наджиба Микати, он планировал созвать кабинет к началу августа, однако политические партии в парламенте не могут прийти к консенсусу и тормозят процесс создания органа исполнительной власти.

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ливан кризис топливо
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