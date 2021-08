Ливанские объекты жизнеобеспечения останавливают работу из-за дефицита топлива

Бейрут, 14 августа. Многие ливанские объекты жизнеобеспечения могут приостановить свою работу к 16 августа. Основной предпосылкой к формированию данной ситуации стало заявление Центрального банка об изменении валютного курса, что усугубило топливный кризис.

Речь идет об обещании Центробанка в неопределенном скором времени принять обменный курс черного рынка (20 тысяч ливанских фунтов за один доллар). Министерство энергетики в настоящий момент рассчитывается по курсу 3,9 тысячи фунтов за доллар. В результате компании-импортеры решили не распределять топливо по станциям до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о ценах.

#WATCH: Angry Lebanese block roads across the country on Thursday, a day after the central bank said it could no longer afford to subsidise fuel imports below #Lebanon’s black market rate. https://t.co/fzEOKGmdW9 pic.twitter.com/pl62CEgU1p