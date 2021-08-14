Кабмин утвердил правила предоставления кредитов для строительства дорог

Москва, 14 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления недорогих кредитов для осуществления ремонта или строительства дорог.

С такой мерой поддержки, по мнению правительства, организации, занимающиеся данной деятельностью, могут более быстрыми темпами выполнять заказы. В рамках программы приоритет будет отдаваться проектам, входящим в Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, заказам, связанным с выполнением поручений президента, а также работам по национальному проекту «безопасные и качественные дороги».

Правилами устанавливается ставка по льготному кредиту не более 10%. Основой для получения субсидии станет заключение специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом России.

Правительство продолжает работу по развитию дальневосточного региона. В целях реализации проекта Минвостокразвития, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с властями Сахалинской области представят финансовую модель Дальневосточной авиакомпании.

О планах российского лоукостера "Победа" повысить цены на авиаперевозки читателям рассказало издание "ФедералПресс", Ожидается, что авиабилеты для клиентов компании могут подорожать минимум на 2%.