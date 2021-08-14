Блогер Алина Акилова рассказала, как заработать на рекламе в Instagram

В век стремительного развития интернета и появления различных профессий в онлайн-сфере заработок на собственном блоге уже не кажется чем-то далеким. Алена Акилова, блогер-миллионник, бизнесвумен, мама, поделилась с ФАН секретами заработка в Instagram и рассказала, как построить бизнес в соцсетях.

«Мой блог имеет четыре миллиона подписчиков. Прирост целевой аудитории случился после рождения дочки, когда я показала, как совмещать будни мамы с работой. Instagram помогает в раскрутке собственного бренда. Совмещать и блог, и бизнес несложно. Шьете одежду или фотографируете — продвигайте услуги в социальных сетях, а подписчики будут ими пользоваться. Главное — правильно продать товар. Доход за неделю с таких проектов возрастает до сотен тысяч», — поделилась блогер.

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Алина Акилова добавила, что есть и другой способ монетизации — блогерские курсы.

«Например, уроки заработка в интернете: автор рассказывает об онлайн-профессиях, обучает читателей тому, что умеет сам. А фитнес-блогеры с точеной фигурой продают специальные марафоны: как сделать тело подтянутым и держать себя в форме. Правда, перед тем, как начать продавать, нужно подогреть интерес аудитории. И ничего лучше собственного примера тут не придумать. Расскажите, как преобразилась ваша жизнь с новой специальностью или как из человека с лишним весом вы превратились в фитоняшку. Блогеры с большой аудиторией на таких курсах за неделю делают прибыль на миллионы рублей», — отметила собеседница агентства.

Блогеры зарабатывают и на рекламе, это не секрет, подчеркнула Акилова. Если у блогера менее миллиона подписчиков, то цена рекламной серии «сторис-пост» колеблется от тысячи до 100 тысяч рублей, сообщила она.

«Когда количество читателей растет, цены тоже увеличиваются — 150 тысяч рублей минимум. Иногда ценник доходит и до миллиона. Но, конечно, в этом случае важны имидж, медийная репутация и самооценка блогера», — заявила Алина Акилова.

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Блогер рассказала, что совершенно нормально помимо странички в Instagram иметь еще и дополнительный доход. По ее словам, это дает уверенность в том, что вы не останетесь без заработка.

«Подобная подстраховка — это уверенность в завтрашнем дне и ощущение стабильности. Это дает чувство силы и независимости от обстоятельств. К тому же психологи благосклонно относятся к такому виду деятельности — если одна сфера потерпит неудачу, у вас будет «подушка безопасности», — резюмировала Акилова.

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