Президент Афганистана обратился к нации на фоне масштабного наступления «Талибана»

Кабул, 14 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с обращением к нации на фоне продолжающегося наступления движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое захватывает все новые территории республики. Глава государства заявил, что он не допустит, чтобы «навязанная афганцам война» привела к дальнейшим убийствам, уничтожению государственной собственности, а также «потере достижений последних 20 лет».
Гани подчеркнул, что он осведомлен о том, что жители Афганистана обеспокоены своим будущим.
«Я заверяю вас, что как ваш президент я сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, жестокости и вынужденного перемещения граждан», — отметил он.
President Ghani says he knows that the people are concerned about their future.— TOLOnews (@TOLOnews) August 14, 2021
"I assure you that as your president my focus is to prevent further instability, violence and displacement of the people," Ghani says. pic.twitter.com/QFRoaG9I2m
Он также добавил, что на сегодняшний день главным приоритетом афганского правительства является ремобилизация сил безопасности страны. Помимо этого, по его словам, Кабул ведет консультации с международными партнерами по ситуации в регионе. Об их результатах будет объявлено позднее.
Примечательно, что ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке Ашрафа Гани. Утверждалось, что он объявит о планах уйти с поста в обращении к нации, после чего покинет территорию Афганистана. Впрочем, подобных заявлений от президента не последовало.
В настоящий момент талибы продолжают свое масштабное наступление по всей территории страны, постепенно приближаясь к ее столице — Кабулу. К утру 14 августа боевики установили контроль над провинцией Логар к югу от города. Таким образом, они захватили уже 18 регионов республики из 34.
Талибы активизировали наступление на позиции правительственных войск в начале года после объявления США о планах вывести свой военный контингент из Афганистана к 11 сентября. За несколько месяцев боевики захватили примерно половину районов страны, а также большую часть территории близ государственных границ. Примечательно, что контроль над своим первым административным центром — Заранджем в провинции Нимроз — они установили только в начале августа, однако буквально за неделю количество подконтрольных им столиц приблизилось почти к двум десяткам.
1 Организация запрещена на территории РФ.