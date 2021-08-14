Президент Афганистана обратился к нации на фоне масштабного наступления «Талибана»

Кабул, 14 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с обращением к нации на фоне продолжающегося наступления движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое захватывает все новые территории республики. Глава государства заявил, что он не допустит, чтобы «навязанная афганцам война» привела к дальнейшим убийствам, уничтожению государственной собственности, а также «потере достижений последних 20 лет».

Гани подчеркнул, что он осведомлен о том, что жители Афганистана обеспокоены своим будущим.

«Я заверяю вас, что как ваш президент я сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, жестокости и вынужденного перемещения граждан», — отметил он.

President Ghani says he knows that the people are concerned about their future.



"I assure you that as your president my focus is to prevent further instability, violence and displacement of the people," Ghani says. pic.twitter.com/QFRoaG9I2m — TOLOnews (@TOLOnews) August 14, 2021

Он также добавил, что на сегодняшний день главным приоритетом афганского правительства является ремобилизация сил безопасности страны. Помимо этого, по его словам, Кабул ведет консультации с международными партнерами по ситуации в регионе. Об их результатах будет объявлено позднее.

Примечательно, что ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке Ашрафа Гани. Утверждалось, что он объявит о планах уйти с поста в обращении к нации, после чего покинет территорию Афганистана. Впрочем, подобных заявлений от президента не последовало.

В настоящий момент талибы продолжают свое масштабное наступление по всей территории страны, постепенно приближаясь к ее столице — Кабулу. К утру 14 августа боевики установили контроль над провинцией Логар к югу от города. Таким образом, они захватили уже 18 регионов республики из 34.

Федеральное агентство новостей /

Талибы активизировали наступление на позиции правительственных войск в начале года после объявления США о планах вывести свой военный контингент из Афганистана к 11 сентября. За несколько месяцев боевики захватили примерно половину районов страны, а также большую часть территории близ государственных границ. Примечательно, что контроль над своим первым административным центром — Заранджем в провинции Нимроз — они установили только в начале августа, однако буквально за неделю количество подконтрольных им столиц приблизилось почти к двум десяткам.

1 Организация запрещена на территории РФ.