Бразильский полузащитник Фернандо может вернуться в «Спартак»

Москва, 14 августа. Столичный «Спартак» заинтересован в возвращении полузащитника Фернандо, выступающего за китайский «Бэйцзин Гоань».

Агент чемпиона России по футболу сезона-2016/17 в составе «Спартака» Фернандо рассказал о предварительных переговорах с красно-белыми по трансферу игрока. Его слова приводит издание Euro-Football.ru.

«Мы не получали никаких предложений, хотя у нас были предварительные переговоры со «Спартаком». Мы тщательно следим за ситуацией», — отметил Матеус Де Фария.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В московский клуб полузащитник перешел из итальянской «Сампдории». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Фернандо провел за «Спартак» 78 матчей, в которых забил 11 мячей.

Ранее бразильский полузащитник Клаудиньо заключил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба клуба из Северной столицы.