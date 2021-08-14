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Спасатели эвакуируют 5 млн человек из-за сильных дождей в Японии

  /   Обновлено: 14 августа 2021 11:18
Происшествия
Спасатели эвакуируют 5 млн человек из-за сильных дождей в Японии
Pr Scr Ruptly

Токио, 14 августа. Мощные дожди и угроза оползней в Японии привели к эвакуации 5 млн человек. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

Спасатели эвакуируют жителей пострадавших территорий на надувных лодках. В тоже время уровень воды в реках продолжает повышаться. Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся в нескольких регионах страны и на следующей неделе.

Еще одно стихийное бедствие происходит в Японии в данный момент. В районе японских отдаленных островов Огасавара началось извержение подводного вулкана, сообщал сайт 360tv.ru

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япония эвакуация наводнение
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