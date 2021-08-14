Дело Аль-Башира: для чего Запад требует выдачи экс-президента Судана

Западные деятели демократического правосудия снова хотят расквитаться с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, отстраненным от власти в апреле 2019 года после многомесячных акций протеста. Сейчас официальный Хартум планирует выдать экс-лидера и еще двоих человек Международному уголовному суду (МУС) в Гааге — притом, что Аль-Башир уже был осужден и сейчас отбывает наказание в социальном учреждении по состоянию здоровья.

Кому и зачем нужен показательный суд над бывшим президентом Судана, а также о том, как его выдача в Гаагу повлияет на суверенитет страны, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Новое преследование

О том, что экс-лидер Судана Омар аль-Башир и еще два лица могут быть переданы Международному уголовному суду, находящемуся в нидерландской Гааге, заявила в интервью Sky News Arabia глава МИД страны Марьям аль-Махди. По ее словам, их будут судить по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур.

«Кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС», — отметила Аль-Махди.

Агентство SUNA сообщило, что 12 августа правительство Судана и Международный уголовный суд подписали меморандум о взаимопонимании между двумя сторонами. Отвечая на вопросы журналистов, прокурор МУС отметил, что документ поможет в предоставлении необходимой информации. Вместе с тем Карим Асад Хан не уточнил, экстрадируют ли Омара аль-Башира в штаб-квартиру МУС в Гааге.

Непростая судьба

Омар аль-Башир управлял страной почти 30 лет, однако в 2019 году в результате военного переворота президента свергли и отправили в заключение за измену, коррупцию и другие преступления. Впрочем, в тюрьму Аль-Башир не попал: 75-летнего экс-лидера Судана по состоянию здоровья поместили в коррекционный центр в Хартуме, где он пребывает до сих пор.

Несмотря на очевидный финал истории суданского президента, западные интересанты не хотят просто так отпускать на покой своего противника. Еще 4 марта 2009 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира.

На протяжении 10 лет Омару аль-Баширу удавалось спокойно посещать другие страны Африки, несмотря на «преследование» со стороны Гааги. Более того, во время смещения Аль-Башира с поста президента Судана в апреле 2019 года, Переходный военный совет гарантировал, что судьбу экс-президента решать собираются на родине, а выдача Международному уголовному суду не рассматривается.

Кто выдал Аль-Башира?

Ответ на вопрос, кому выгодна выдача Омара аль-Башира на суд в Гаагу, стоит поискать в нынешнем руководстве Судана. После переворота 2019 года переходное правительство возглавил премьер-министр Абдалла Хамдок.

Председатель кабмина заверил население страны, что экономическому кризису, из-за которого Аль-Башир фактически лишился власти, скоро наступит конец. Однако сам он предложить естественный путь независимого развития для государства не смог. Проблема кроется в образовании и взглядах нового суданского лидера: обучавшийся в Манчестере и набравший значительный политический вес, Хамдок ведет активную прозападную линию и толкает страну на плотное взаимодействие с США и Британией.

К примеру, в марте 2021 года Абдалла Хамдок встретился со специальным посланником США в Судане Дональдом Бутом. Во время переговоров премьер поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку переходного этапа в стране.

Еще раньше, в январе 2021 года, с Хамдоком и другими министрами встречались замначальника Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) по военно-гражданскому сотрудничеству Эндрю Янг и начальник управления разведки контр-адмирал Хайди Берг. Темой мероприятия стало сотрудничество в области обмена информацией и координации действий.

А для большего взаимодействия и слияния с западными структурами Хамдоку требуется доказать приверженность Судана «демократическому выбору». То есть передать старого Омара аль-Башира на публичное судилище в Гаагу.

Стоит помнить, что премьер придерживался мнения о выдаче Аль-Башира МУС еще в 2019 году: на фоне судебного процесса над бывшим президентом Хамдок и член Суверенного совета Сиддик Тауэр заявили, что Аль-Башир будет передан международному суду. В 2020 г. правительство Судана уже должно было согласовать экстрадицию экс-президента. Однако против выступили повстанческие группировки Дарфура: они заявили, что Омар аль-Башир должен быть осужден в Судане, а не где-то за рубежом.

В итоге было принято компромиссное решение о создании специального судебного органа — представительства МУС в Хартуме. Скорее всего, именно он будет выносить вердикт бывшему главе Судана. Если только правительство в Хартуме не пойдет на конфликт с другими представителями гражданского общества и не выдаст Аль-Башира в Гаагу. Вместе с тем открытие подобного офиса начнет глобальную цепочку арестов и зачисток среди персон в Судане, которые будут нежелательны для западного истеблишмента.

Решение за Хартумом

Очевидное вмешательство западных институтов во внутриполитические дела Судана является прямым нарушением суверенитета страны, на который охотно соглашаются гражданские главы государства. Тот же Абдалла Хамдок уже три года пытается обменять фигуру Аль-Башира, лишившегося всех постов и отбывающего наказание, на политические и экономические бонусы со стороны Запада.

В то же время МУС призывает правительство Судана ускорить процесс открытия официального представительства международного суда в стране, что в итоге может стать инструментом, через который западные интересанты смогут влиять на текущую обстановку в государстве.

Требования Международного уголовного суда о выдаче Омара аль-Башира, таким образом, выглядят не иначе, как издевательство над суверенитетом Судана, который уже осудило своего бывшего лидера, доживающего свой век в коррекционном центре. Вне зависимости от тяжести обвинений решать судьбу Аль-Башира может только Судан.