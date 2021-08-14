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Саратовские пограничники уверенно отразили внешнюю угрозу на учениях
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Саратовские пограничники уверенно отразили внешнюю угрозу на учениях
Происшествия
Саратовские пограничники уверенно отразили внешнюю угрозу на учениях
Пограничное управление ФСБ по Саратовской области  / 

Саратов, 14 июня. Пограничная служба ФСБ России вместе с Росгвардией и военнослужащими провели учения в Озинском районе. Силовые структуры отрабатывали отражение угрозы безопасности государственной границе. 

На учениях применялись самые современные средства вооружения и техники. По итогам операции условные преступники были оперативно задержаны. 

«Без регулярных учений невозможно добиться качественного взаимодействия не только между разными родами войск, но даже между соседними подразделениями. Чем больше масштаб, тем сложнее действовать слаженно: опыт на таких учениях нарабатывается очень быстро. Хорошо, что такие мероприятия проводятся часто», — рассказал корреспонденту ФАН майор ФСБ Константин Г.

В Саратовской области построят новый завод для сортировки мусора. Он даст региону около 250 рабочих мест. 

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