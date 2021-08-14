Опрос российских водителей выявил самые ненадежные автомобили

Москва, 14 августа. Машины, произведенные в России и в Китае ломаются чаще остальных, показывают результаты исследования сервиса «Авито Авто».

Участники опроса рассказали, машины каких стран выходят из строя чаще всего. Более половины опрошенных назвали автомобили российского производства самыми ненадежными на рынке.

Порядка 40% также отметили, что китайские автомобили часто требуют ремонта. Другие 8% опрошенных заявили, что машины Южной Кореи ненадежны, передает «ФедералПресс».

Аналитики также выяснили, как часто ломаются машины у российских автолюбителей. У 48% опрошенных это происходит раз в год, у 27% поломки случаются от одного до трех раз в год, а у 12% четыре раза в год.

Другой автомобильный сервис недавно организовал опрос среди женщин, в котором исследователи пытались выяснить их основные покупательские мотивы.