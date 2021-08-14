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Лидер «Славянской гвардии» Рогов считает, что Шугалей нужен в федеральной политике
Политика
Лидер «Славянской гвардии» Рогов считает, что Шугалей нужен в федеральной политике
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей 11 августа был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Его первый успех на большом пути в беседе с ФАН прокомментировал лидер общественной организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов.

Так, общественный деятель и патриот полностью поддерживает стремление Шугалея пойти в такую непростую сферу, как политика. Он считает, что в этом деле ему поможет не только опыт социолога, но и опыт руководства Фондом защиты национальных ценностей, который он возглавил в феврале этого года.

«Такие люди нужны, я считаю, даже не на уровне региональных парламентов, а на уровне федеральном. Потому что человек, который не словом, а делом доказал свою преданность России, может представлять жителей страны на федеральном уровне», — выразил свое мнение Владимир Рогов.

Лидер «Славянской гвардии» Рогов считает, что Шугалей нужен в федеральной политике
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По его словам, чем больше таких людей, как Максим Шугалей, участвует в общественной жизни страны, тем лучше для ее граждан.

Сам же новоиспеченный кандидат признается, что ему предстоит много работы — социолог планирует точечно пообщаться с жителями своего округа и на основе их заявлений и желаний составить свою предвыборную программу.

О том, что глава ФЗНЦ может достойно представлять интересы жителей Северной столицы, ранее высказался политолог Андрей Иванов. Эксперт считает, что благодаря профессиональным навыкам социолог сможет без труда изучить все требования и жалобы граждан, отделив главное от второстепенного.

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