После ДТП с 22 пострадавшими во Владимирской области проводится проверка

Владимир, 14 августа. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 22 человека. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Авария произошла ночью на 97 км трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с фурой MAN, следовавшей в попутном направлении. За рулем грузовика находился 37-летний мужчина.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Медики осмотрели пострадавших и приняли решение о госпитализации 16 из них. На месте работают сотрудники экстренных служб.