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Россиянам назвали симптом, который сигнализирует о приближении инфаркта
Общество
Россиянам назвали симптом, который сигнализирует о приближении инфаркта
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Москва, 14 августа. Существует симптом, который может предупредить человека о скором приближении инфаркта за длительное время до ухудшения состояния.

За несколько дней до наступления инфаркта человек может почувствовать дискомфорт, а также кратковременное жжение в области груди во время ходьбы или физической нагрузки, сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова Игорь Кочанов. В такой ситуации следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, передает портал «Доктор Питер».

По словам специалиста, к типичным проявлениям инфаркта относятся интенсивные, давящие и жгучие боли за грудиной, которые длятся более 20 минут. Эти симптомы часто сопровождаются холодным потом и чувством страха.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее перечислил неочевидные признаки приближающегося инфаркта. Он также назвал возраст людей, которые больше всего подвержены этому недугу.

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