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Defense News показал на видео часть комплекса, способного «уничтожить» Крымский мост

  /   Обновлено: 14 августа 2021 10:57
Армия
Defense News показал на видео часть комплекса, способного «уничтожить» Крымский мост
facebook.com  /  ВМСУ

Киев, 14 августа. Радиолокационная станция «Минерал-У», способная работать с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», была показана на видео украинским изданием Defense Express.

Разработку новой РЛС ведет научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация». В настоящий момент комплекс проходит технические испытания.

На видео, опубликованном Defense Express, можно наблюдать функционирование различные части боевой машины.

До этого украинские военные неоднократно заявляли о создании новой ракеты, которая будет выполнять роль «сдерживающего фактора» России в Черном и Азовском морях. В Киеве заверяют, что «Нептун» во взаимодействии с РЛС «Минерал-У» будет способен «уничтожить» Крымский мост.

Сообщается, что ракета Р-360, предназначенная для ракетного комплекса «Нептун», имеет массу 870 килограммов и способна нести боеголовку весом 150 килограммов. Дальность ее пуска составляет до 280 км, при этом она может разгоняться до 900 км в час, а высота полета над гребнем волн достигает от трех до десяти метров. По словам конструкторов, комплекс способен обеспечить одновременный пуск до 24 ракет.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал, кто на самом деле разработал «новейшую» украинскую ракету «Нептун». Он утверждает, что Киев пытается выдать советские проекты в сфере вооружения за новые разработки. Также военный аналитик Константин Сивков назвал украинскую ракету «Нептун» устаревшей, передает телеканал «360».

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украина вооружение нептун минерал-у
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