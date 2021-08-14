Елена Силина: в каждой семье должна формироваться ценность активного образа жизни

Президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина заявила ФАН, что в 30 регионах страны в субботу пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

Они называются «Оздоровительный спорт в каждую семью» и направлены на вовлечение населения России в систематические занятия физической культурой и спортом. Министр спорта РФ Олег Матыцин лично поздравил организаторов и участников.

В этот день все желающие смогут получить консультации по ведению здорового образа жизни и восстановлению физической активности после коронавируса, пройти фитнес-тестирование и определить уровень выносливости сердечно-сосудистой системы, гибкость и силу мышц, а также поучаствовать в мастер-классах для различных возрастов.

«Это традиционное мероприятие, которое мы проводим уже 11 лет, — рассказала Силина. — Благодаря ему тысячи детей, подростков, людей средней и старшей возрастных групп смогли определиться с выбором занятий физкультурой и спортом. Отдельное внимание уделяем людям «серебряного возраста»: делаем все, чтобы занятия для пожилых людей стали доступными».

По словам собеседницы ФАН, до пандемии COVID-19 фитнесом увлекались семь миллионов россиян, что составляло 4,8% от всего населения РФ. При этом, согласно федеральному проекту «Спорт — норма жизни», входящему в национальный проект «Демография», к 2024 году доля систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян должна составить уже 55%, а к 2030 — достичь отметки в 70%.

Отвечая на вызовы времени, фитнес-клубы страны разработали специальные комплексные предложения, включающие в себя микс традиционного фитнеса и оздоровительных процедур: программы как по профилактике COVID-19, так и по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

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«Уже около 40% операторов фитнес-индустрии предлагают специализированные программы, направленные на оздоровление организма, профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей и укрепление иммунной системы», — пояснила глава НФС.

Силина добавила, что около семи процентов граждан в возрасте от 60 до 70 лет перед пандемией посещали фитнес-клубы по два раза в неделю. При этом 64% людей в возрасте старше 60-ти хотят заниматься физической культурой на регулярной основе. Но они, увы, часто не имеют такой возможности — или из-за отсутствия рядом со своим домом какого-либо спортивно-оздоровительного объекта, или из-за дороговизны фитнес-услуг, а также из-за существенных проблем со здоровьем.

«Одной из основных задач «Национального фитнес-сообщества» является создание условий для развития массового спорта как основы здоровья нации, — заверила собеседница ФАН. — На протяжении 11 лет в рамках празднования Дня физкультурника наша организация проводит этот социально-значимый спортивный проект, направленный на вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом граждан РФ различных возрастных групп: от детей младшего и подросткового возраста до россиян старшего поколения».

Занятия физической культурой и спортом — главный и решающий фактор сохранения и укрепления здоровья нации, универсальное средство профилактики заболеваний, продления жизни и биоактивации, напомнила Силина. Физическая активность необходима каждому ребенку, взрослому и пожилому человеку, и она должна быть неотъемлемой частью жизни современного россиянина.

«Поскольку именно внутри семьи с самых ранних лет должна формироваться ценность активного образа жизни, желание и потребность быть здоровым, «Национальное фитнес-сообщество» создает благоприятные, позитивные условия для вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом граждан РФ, воздействуя на всех членов семьи в целом», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее стало известно, что более половины россиян готовы на регулярной основе заниматься физической культурой.