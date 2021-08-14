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SCMP: Россия и Китай укрепляют военное партнерство по принципу НАТО
Армия
SCMP: Россия и Китай укрепляют военное партнерство по принципу НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пекин, 14 августа. Военнослужащие из России и Китая провели беспрецедентные учения, ставшие четким сигналом Западу на фоне ухудшения отношений держав с НАТО, пишет South China Morning Post.

Вооруженные силы РФ совместно с Народно-освободительной армией Китая отработали серию маневров на одном из полигонов НОАК. Командование двух стран акцентировало внимание на слаженном взаимодействии подразделений. Более того, впервые РФ и КНР стали действовать по принципу НАТО, укрепляя таким образом военное партнерство, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«Впервые обе армии использовали объединенную систему командования и управления, которая очень похожа на подход НАТО», — объясняют авторы статьи.

По итогам совместных учений аналитики пришли к выводу, что Россия и Китай стремятся к военному взаимодействию на уровне Североатлантического альянса. Впервые армии двух стран использовали совместную систему командования. Более того, в распоряжение российских военных была предоставлена китайская бронетехника и прочее вооружение. В НАТО такая практика используется повсеместно.

Как следствие, российско-китайские учения стали четким сигналом для Запада. Москва и Пекин показали, что готовы повышать уровень взаимодействия в военной области.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ ликвидировали «террористов» на масштабных учениях в Китае. Военные маневры оценили аналитики из Индии, передает телеканал «360». Они уверены, что тренировочные мероприятия стали ответом на действия США.

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