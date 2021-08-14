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Талибы взяли под свой контроль афганскую провинцию Логар

  /   Обновлено: 14 августа 2021 10:54
Политика
Талибы взяли под свой контроль афганскую провинцию Логар
Global Look Press  /  x99

Кабул, 14 августа. Члены запрещенной в РФ организации «Талибан»1 захватили афганскую провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.

В сообщении Associated Press говорится, что талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») полностью контролируют провинцию, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка данного района находится в 80 км от афганской столицы.

В Афганистане продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и боевиками, которым за короткое время удалось захватить значительную часть афганских территорий.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что захват власти военным путем приведет Афганистан к гражданской войне. По его словам, ситуация в стране выходит из-под контроля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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