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Лента
14 августа 12:22
12:21
Общество
Представитель МакSим объяснила ее скорую выписку из больницы
12:20
Происшествия
ФАН публикует видео последствий ДТП с четырьмя погибшими на Кубани
12:17
Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания попавшегося за взятке технолога зоопарка
12:16
Общество
Перенесшего коронавирус Балуева не узнали на фото
12:16
Происшествия
Балкон жилого дома загорелся во Фрунзенском районе Петербурга
12:14
Происшествия
Спасатели извлекли из воды тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
12:10
Экономика
Цены на элитное жилье в Москве достигли рекордных показателей
12:04
Общество
Россиянам объяснили, опасно ли разговаривать по мобильному телефону во время грозы
12:03
Происшествия
Вертолет санавиации вылетел за находящимся при смерти подростком в Костромской области
12:02
Происшествия
Саратовские пограничники уверенно отразили внешнюю угрозу на учениях
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«Этот день в истории». Что произошло 14 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 14 августа, праздники, факты, люди

Каждое событие оказывает влияние на нашу реальность. В передаче «Этот день в истории» мы вспоминаем важные эпизоды из прошлого.

Сегодня отмечают праздник профессионалы, которые несут в массы идею здорового образа жизни. Тренера и учителя физкультуры получают благодарности за вклад в развитие здоровья нации, а спортсмены — пожинают плоды своего успеха.

Ровно 199 лет назад в России ввели запрет на тайные общества. Несмотря на это теории заговора о роли масонов в установлении мирового порядка не утихают до сих пор.

14 августа стало началом трагических событий на Кавказе. В 1992 году Абхазию охватила война, которая продлилась два года. Причиной боевых действий оказалось решение о независимости государства.

О том, какая голливудская актриса с украинскими корнями сегодня празднует свой день рождения, узнаете в новом выпуске нашей передачи.

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этот день в истории
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