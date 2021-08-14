«Этот день в истории». Что произошло 14 августа, праздники, факты, люди

Каждое событие оказывает влияние на нашу реальность. В передаче «Этот день в истории» мы вспоминаем важные эпизоды из прошлого.

Сегодня отмечают праздник профессионалы, которые несут в массы идею здорового образа жизни. Тренера и учителя физкультуры получают благодарности за вклад в развитие здоровья нации, а спортсмены — пожинают плоды своего успеха.

Ровно 199 лет назад в России ввели запрет на тайные общества. Несмотря на это теории заговора о роли масонов в установлении мирового порядка не утихают до сих пор.

14 августа стало началом трагических событий на Кавказе. В 1992 году Абхазию охватила война, которая продлилась два года. Причиной боевых действий оказалось решение о независимости государства.

О том, какая голливудская актриса с украинскими корнями сегодня празднует свой день рождения, узнаете в новом выпуске нашей передачи.