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Политолог Романов высоко оценивает шансы Шугалея на победу в выборах в ЗакС
Общество
Политолог Романов высоко оценивает шансы Шугалея на победу в выборах в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Известный социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и будет баллотироваться от пятого одномандатного городского округа. Будучи социологом, в своей предвыборной программе он сделал ставку на «точечную» работу с каждым отдельным жителем округа.

Политический аналитик Роман Романов прокомментировал успех кандидата и оценил его шансы на победу. По его словам, Шугалей вероятнее всего сможет стать депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга.

«Я думаю, что допуск Максима — это такое исключение из правил, но для отдельного кандидата это огромный успех. На фоне общего отсутствия конкуренции и падения рейтингов Единой России у него есть реальные шансы на победу», — отметил Романов.

Ранее эксперт Антон Бредихин предрек Шугалею блестящую политическую карьеру в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в случае его победы на выборах. Однако регистрация — это всего лишь маленький шаг, впереди его ждет масса кропотливой работы, отметил эксперт. Он также добавил, что у кандидата есть все задатки хорошего политика.

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