Талибы захватили район в провинции Пактия на границе с Пакистаном

Кабул, 14 августа. Члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяли под свой контроль уезд Сайед Карам в афганской провинции Пактия, заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.

По его словам, талибы нанесли удар по правительственным силам, что привело к жертвам.

«Захватили два танка и много оружия и боеприпасов», — добавил он.

Также Муджахид утверждает, что афганским войскам пришлось отступить. Отмечается, что захваченный район находится недалеко от границы с Пакистаном. По словам представителя талибов, на сторону террористов перешел глава местной полиции.

Ранее сообщалось, что члены «Талибана» захватили аэропорт в столице провинции Урузган (Таринкот). После этого боевикам удалось установить контроль над всем городом.

1 Организация запрещена на территории РФ.