В белгородском зоопарке у сурикатов родились три детеныша

Белгород, 14 августа. Пара сурикатов, живущая в экзотариуме, стала родителями троих детенышей. О пополнении сообщили сотрудники белгородского зоопарка. Малышам дали имена Хвост, Рыжик и Люций.

Сейчас зверьки временно живут в отдельном вольере. Примерно через месяц, когда детеныши окрепнут, их выпустят в общий блок, где за ними смогут наблюдать посетители зоопарка.

Малыши сурикатов очень любопытные и игривые, но в то же время ласковые и нежные. Они любят питаться жуками, иногда дерутся друг с другом, а также обожают, когда сотрудники зоосада берут их в руки и гладят.

«Сурикаты предпочитают семейно-колониальный образ жизни, и у них царит матриархат. Обычно в группе есть главная женщина — мать, а все остальные самки — няньки. Но у нас пока всего одна женщина в принципе, так что мы решили обезопасить малышей и поместить их отдельно от взрослых особей», — рассказал директор зоопарка Денис Савельев.

Сурикаты обладают многогранным тембром голоса. Тот или иной вид крика может обозначать призыв к собранию, угрозу, сообщение об обеде и так далее.

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