Дипломаты США в Кабуле уничтожают секретные документы на фоне наступления талибов

Кабул, 14 августа. Вашингтон отправил в Кабул несколько батальонов Корпуса морской пехоты, которые помогут с вывозом сотрудников дипломатической миссии и прочих ведомств Соединенных Штатов. Решение было вызвано значительными успехами в продвижении боевиков «Талибана»1 (запрещено в РФ), которые за последние две недели захватили 17 провинциальных центров и установили контроль над двумя третями территории Афганистана.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что военнослужащие будут обеспечивать эвакуацию нескольких тысяч человек ежедневно, в том числе — местных жителей, которые сотрудничали с иностранными представительствами и войсками.

Units of the U.S. #military have reportedly landed at Kabul International Airport to evacuate US embassy staff.



at a time when the Taliban are expanding across Afghanistan. pic.twitter.com/GZcbkisk6t — Ocean Media News (@OceanMediaNews1) August 14, 2021

Издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщает, что из-за угрозы захвата афганской столицы сотрудникам посольства Соединенных Штатов приказано уничтожать секретную документацию и все предметы, на которых имеется какая-либо государственная символика. При этом сообщается, что часть дипмиссии пока останется в Кабуле и будет продолжать работу.

Несмотря на вынужденную отправку солдат в Афганистан, Вашингтон, по словам Кирби, по-прежнему планирует окончательно вывести все свои войска к концу августа.

US Embassy in Afghanistan tells staff to destroy sensitive materials - CNNPolitics https://t.co/3qL4TbLkAH — Jake Tapper (@jaketapper) August 13, 2021

Также в Кабул прибыли около 600 военнослужащих Великобритании, которые помогут эвакуировать из страны около 4 000 своих сограждан. Аналогичный шаг намерено предпринять и правительство Канады.

Талибы активизировали наступление на позиции правительственных войск в начале текущего года на фоне принятого США решения о выводе контингента из Афганистана. За несколько месяцев боевики захватили примерно половину районов страны, а также большую часть территории близ государственных границ. При этом, по заявлению представителей движения, большая часть населенных пунктов перешла к ним без боя после переговоров с местным населением.

6 августа движение заявило о взятии города Зарандж, столицы Нимроза, а за последующую неделю боевики заняли еще 17 провинциальных центров страны. В настоящее время они контролируют уже около двух третей Афганистана и сжимают кольцо окружения вокруг столицы. По различным оценкам, боевики могут завершить захват государства менее чем за три месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.