Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 10:53
10:46
Армия
SCMP: Россия и Китай укрепляют военное партнерство по принципу НАТО
10:46
Политика
Талибы взяли под свой контроль афганскую провинцию Логар
10:41
Экономика
В России зафиксировали рост продаж средств для похудения
10:41
Происшествия
Тела двоих детей нашли после пожара в жилом доме под Архангельском
10:40
Общество
Сильные ливни снова грозят обрушиться на Керчь
10:37
Общество
В Петербурге ожидается дождливая погода в субботу
10:37
Латинская Америка
МИД РФ осудил задержание властями США спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба
10:35
Ближний Восток
Дипломаты США в Кабуле уничтожают секретные документы на фоне наступления талибов
10:35
Общество
Депутат Вострецов рассказал о важном значении фильма «Солнцепек»
10:31
Армия
Талибы захватили район в провинции Пактия на границе с Пакистаном
Все новости

Дипломаты США в Кабуле уничтожают секретные документы на фоне наступления талибов
Ближний Восток
Дипломаты США в Кабуле уничтожают секретные документы на фоне наступления талибов
Global Look Press  /  x99

Кабул, 14 августа. Вашингтон отправил в Кабул несколько батальонов Корпуса морской пехоты, которые помогут с вывозом сотрудников дипломатической миссии и прочих ведомств Соединенных Штатов. Решение было вызвано значительными успехами в продвижении боевиков «Талибана»1 (запрещено в РФ), которые за последние две недели захватили 17 провинциальных центров и установили контроль над двумя третями территории Афганистана. 

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что военнослужащие будут обеспечивать эвакуацию нескольких тысяч человек ежедневно, в том числе — местных жителей, которые сотрудничали с иностранными представительствами и войсками.

Издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщает, что из-за угрозы захвата афганской столицы сотрудникам посольства Соединенных Штатов приказано уничтожать секретную документацию и все предметы, на которых имеется какая-либо государственная символика. При этом сообщается, что часть дипмиссии пока останется в Кабуле и будет продолжать работу.

Несмотря на вынужденную отправку солдат в Афганистан, Вашингтон, по словам Кирби, по-прежнему планирует окончательно вывести все свои войска к концу августа.

Также в Кабул прибыли около 600 военнослужащих Великобритании, которые помогут эвакуировать из страны около 4 000 своих сограждан. Аналогичный шаг намерено предпринять и правительство Канады.

Талибы активизировали наступление на позиции правительственных войск в начале текущего года на фоне принятого США решения о выводе контингента из Афганистана. За несколько месяцев боевики захватили примерно половину районов страны, а также большую часть территории близ государственных границ. При этом, по заявлению представителей движения, большая часть населенных пунктов перешла к ним без боя после переговоров с местным населением.

6 августа движение заявило о взятии города Зарандж, столицы Нимроза, а за последующую неделю боевики заняли еще 17 провинциальных центров страны. В настоящее время они контролируют уже около двух третей Афганистана и сжимают кольцо окружения вокруг столицы. По различным оценкам, боевики могут завершить захват государства менее чем за три месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Дипломаты США в Кабуле уничтожают секретные документы на фоне наступления талибов
сша кабул афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru