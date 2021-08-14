Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 10:52
10:46
Армия
SCMP: Россия и Китай укрепляют военное партнерство по принципу НАТО
10:46
Политика
Талибы взяли под свой контроль афганскую провинцию Логар
10:41
Экономика
В России зафиксировали рост продаж средств для похудения
10:41
Происшествия
Тела двоих детей нашли после пожара в жилом доме под Архангельском
10:40
Общество
Сильные ливни снова грозят обрушиться на Керчь
10:37
Общество
В Петербурге ожидается дождливая погода в субботу
10:37
Латинская Америка
МИД РФ осудил задержание властями США спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба
10:35
Ближний Восток
Дипломаты США в Кабуле уничтожают секретные документы на фоне наступления талибов
10:35
Общество
Депутат Вострецов рассказал о важном значении фильма «Солнцепек»
10:31
Армия
Талибы захватили район в провинции Пактия на границе с Пакистаном
Все новости

Российский кардиолог предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
Общество
Российский кардиолог предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 14 августа. Заражение коронавирусной инфекцией не следует лечить с помощью антибиотиков. Это не только не оказывает положительного эффекта, но и усугубляет течение заболевания.

Прием антибиотических препаратов может привести к более тяжелому течению COVID-19. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на рекомендации доктора медицинских наук, кардиолога Заура Шугушева.

«Употребление антибиотиков при вирусном заболевании, вирусной пневмонии может усугубить течение болезни», — заявил он.

Специалист объяснил, что такие лекарства повышают устойчивость бактерий к противомикробным средствам. В целом же антибиотики не оказывают воздействия на вирусы и неклеточные формы. Для этого применяются специальные противовирусные средства.

С мнением Шугушева согласен и главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко. Он подчеркнул, что антибиотики совершенно не помогают в лечении коронавирусной инфекции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский кардиолог предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
здоровье антибиотики лечение кардиолог коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru