Российский кардиолог предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19

Москва, 14 августа. Заражение коронавирусной инфекцией не следует лечить с помощью антибиотиков. Это не только не оказывает положительного эффекта, но и усугубляет течение заболевания.

Прием антибиотических препаратов может привести к более тяжелому течению COVID-19. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на рекомендации доктора медицинских наук, кардиолога Заура Шугушева.

«Употребление антибиотиков при вирусном заболевании, вирусной пневмонии может усугубить течение болезни», — заявил он.

Специалист объяснил, что такие лекарства повышают устойчивость бактерий к противомикробным средствам. В целом же антибиотики не оказывают воздействия на вирусы и неклеточные формы. Для этого применяются специальные противовирусные средства.

С мнением Шугушева согласен и главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко. Он подчеркнул, что антибиотики совершенно не помогают в лечении коронавирусной инфекции.