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В ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром пострадали 22 человека

  /   Обновлено: 14 августа 2021 10:33
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром пострадали 22 человека
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Владимир, 14 августа. ДТП с участием автобуса и грузовика случилось в Александровском районе Владимирской области. В результате инцидента пострадали 22 человека.

По информации сотрудников правоохранительных органов, 16 человек были доставлены в местные медицинские учреждения. Авария произошла ночью на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры», сообщает УМВД по региону.

Согласно предварительным данным, за рулем автобуса находился 57-летний мужчина, транспортное средство двигалось из Ярославля в сторону Москвы. Водитель допустил столкновение с автомобилем MAN, который ехал в том же направлении перед автобусом. В результате ЧП никто не погиб, сообщили в ГИБДД.

Ранее похожая авария случилась в Санкт-Петербурге, где автобус врезался в столб на юго-западе города. Прокуратура начала проверку после ДТП на Ленинском проспекте, сообщал 360tv.ru.

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