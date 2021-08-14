Исследование показало, что заработок россиян увеличился в период пандемии

Москва, 14 августа. Исследования «Райффайзенбанка» показывают, что каждый десятый житель России за время пандемии смог добиться повышения зарплаты.

Этого удалось достичь из-за прохождения дополнительного обучения. Так, по выборке среди 2000 жителей крупных городов России более 70% работают по найму, а 10% — самозанятые или владельцы бизнеса.

Аналитикам удалось установить, что 40% россиян в период пандемии проходили различные обучения. Так, 20% из них удалось освоить новую специальность. Результаты работы специалистов имеются в распоряжении РИА Новости.

Психолог Ольга Бакшутова ранее поделилась терапией для увеличения заработка. Размер доходов может увеличить когнитивно-поведенческая терапия.