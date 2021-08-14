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Бойцы ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территориям ДНР

  /   Обновлено: 14 августа 2021 10:33
Армия
Бойцы ВСУ два раза за сутки открывали огонь по территориям ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 14 августа. Вооруженные силы Украины дважды за 13 августа нарушили режим перемирия, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Бойцы ВСУ 13 августа открывали огонь два раза, а 12 августа — один. Такие действия являются нарушением ранее установленных Минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Ситуация обострилась весной 2021 года, бойцы ВСУ стали чаще устраивать провокации, обстреливать территории ДНР и ЛНР, а также стягивать к линии разграничения военную технику.

Киевские силовики 7 августа четыре раза нарушили режим тишины в Донбассе. ВСУ открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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украина днр всу донбасс
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