Движение по нескольким дорогам в Анапе перекрыли после смыва асфальта

Анапа, 14 августа. Сразу несколько дорог были перекрыты в Анапе после проливных дождей, в результате которых произошел смыв асфальта.

Как сообщили в городском управлении МВД, в настоящий момент для движения недоступны дороги в районе хутора Пятихатки и в объезд Пионерского проспекта. Сам проспект и поселок Витязево уже можно проехать. Речь идет о дороге, соединяющей Анапу с городской воздушной гаванью. Сейчас полицейские помогают людям попасть в аэропорт, разъясняя наиболее безопасный маршрут.

Ливни накрыли Анапу в ночь на 14 августа. По оценкам специалистов, в городе выпала трехмесячная норма осадков. В результате подтопило несколько улиц и домовладений. Наиболее пострадавшими стали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, низинные участки поселков Виноградное и Уташ.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что санатории в Анапе затопило из-за сильнейших ливней.