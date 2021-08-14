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Движение по нескольким дорогам в Анапе перекрыли после смыва асфальта
Происшествия
Движение по нескольким дорогам в Анапе перекрыли после смыва асфальта
Невские Новости  /  Светлана Дремина/Александра Щетинина/ Майя Котелова

Анапа, 14 августа. Сразу несколько дорог были перекрыты в Анапе после проливных дождей, в результате которых произошел смыв асфальта.

Как сообщили в городском управлении МВД, в настоящий момент для движения недоступны дороги в районе хутора Пятихатки и в объезд Пионерского проспекта. Сам проспект и поселок Витязево уже можно проехать. Речь идет о дороге, соединяющей Анапу с городской воздушной гаванью. Сейчас полицейские помогают людям попасть в аэропорт, разъясняя наиболее безопасный маршрут.

Ливни накрыли Анапу в ночь на 14 августа. По оценкам специалистов, в городе выпала трехмесячная норма осадков. В результате подтопило несколько улиц и домовладений. Наиболее пострадавшими стали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, низинные участки поселков Виноградное и Уташ.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что санатории в Анапе затопило из-за сильнейших ливней.

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ливни дожди анапа
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