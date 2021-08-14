Прокуратура взяла на контроль инцидент с пострадавшим от удара током школьником

Кострома, 14 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура объявила о начале проверки после травмирования подростка электротоком в Костромской области.

Инцидент произошел вечером 13 августа недалеко от железнодорожной станции Шарья в поселке Ветлужский Костромской области. Несовершеннолетний поднялся на цистерну грузового состава и травмировался после касания о контактную сеть.

Прибывшие на место медики доставили ребенка с ожогами и травмами после падения с пятиметровой высоты в больницу. Сотрудники транспортной прокуратуры изучат все обстоятельства инцидента, проверят наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, а также дадут оценку работе органов системы профилактики.