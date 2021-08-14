Сивков раскрыл неожиданные детали уничтожения ядерного арсенала Украины

Москва, 14 августа. События, разворачивавшиеся вокруг ядерного арсенала на Украине, показали, насколько люди недооценивали мощь этого вооружения, заявил военный аналитик Константин Сивков.

Так он прокомментировал изданию «Украина.ру» слова председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Соратник украинского президента Владимира Зеленского утверждал, что Киев совершил фатальную ошибку, когда отказался от ядерных ракет. По его словам, сейчас это вооружение можно было бы использовать для шантажа.

Сивков, в свою очередь, заявил, что мир смог вздохнуть с облегчением, когда последний ядерный боеприпас на Украине был утилизирован. Если бы этого не произошло, вооружение попросту не обслуживалось должным образом. Как следствие, его пришлось бы уничтожать в срочном порядке, чтобы избежать катастрофы. В этой связи аналитик заметил, что украинцы попросту не понимали, с какой мощью имеют дело. Так, он раскрыл неожиданные детали уничтожения ядерного арсенала Украины.

«Доходило до анекдотических случаев, когда, стремясь не допустить старта ракет, на крышки пусковых шахт загоняли трактора, полагая, что их масса не позволит ракете стартовать. Видимо, люди даже приблизительно не представляли, о чем идет речь, поскольку, если бы нужно было открывать шахту, то система подъема не заметила бы этого трактора и просто снесла бы его», — объяснил Сивков.

Ранее киевский аналитик Максим Кухар предложил Владимиру Зеленскому создать боевое авиасоединение, вооруженное «грязными» ядерными бомбами, чтобы оказать давление на президента США Джо Байдена. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, что Украина смогла сохранить государственность именно благодаря отказу от ядерного оружия, сообщает телеканал «360».