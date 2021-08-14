МИД РФ осудил задержание властями США спецпосланника Венесуэлы Алекса Сааба

Каракас, 14 августа. Посольство России в Каракасе осудило действия США в отношении спецпредставителя Венесуэлы Алекса Сааба, который был арестован в Кабо-Верде по запросу американской стороны.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин указывает на недопустимость экстерриториального применения законов США, мишенью которых становятся граждане третьих стран, в том числе Российской Федерации, которые по сфабрикованным обвинениям передаются американским властям.

«Хотели бы обратить внимание на вопиющую ситуацию вокруг венесуэльского спецпосланника Алекса Сааба, который в июне 2020 года, несмотря на наличие у него дипломатического паспорта, был задержан по запросу на экстрадицию в США в ходе технической посадки его самолета в Кабо-Верде. Практика захвата в третьих странах по сфабрикованным обвинениям американских правоохранительных органов граждан других государств, в том числе Российской Федерации, стала печально известной «визитной карточкой» США. Теперь в Вашингтоне, судя по всему, решили «выйти на новый уровень», создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом. Решительно осуждаем указанные действия, политизированная подоплека которых не вызывает никаких сомнений», — говорится в комментарии представителя МИД.

В российском дипломатическом ведомстве отметили цинизм администрации Белого дома, которая критикует правительство Николаса Мадуро за тяжелое положение народа Венесуэлы и в то же время накладывает на страну все новые санкции, усугубляя страдания простых венесуэльцев.

Федеральное агентство новостей /

Как сообщают в МИД, деятельность Алекса Сааба была связана с переговорами о поставках в Венесуэлу, в обход американских санкций, товаров первой необходимости, в том числе медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19.