Украина может стать причиной новых разногласий между КНР И США

Токио, 14 августа. Желание Киева подружиться с Пекином может вылиться в новые разногласия между Китаем и США, считает японское издание Nihon Keizai Shimbun.

Как указали авторы материала, такие попытки балансировать между Западом и КНР могут стоить Киеву поддержки США, так как Вашингтон выступает за антикитайский курс. Кроме того, сближение Украины и Китая плохо скажется на отношениях Пекина и Москвы, уверены журналисты.

«Переговоры о вступлении в НАТО и ЕС не развиваются. А лидер США Байден начал диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, предпочтя сначала встретиться с ним, а уже затем с Владимиром Зеленским», — отмечает издание.

Все это раздражает Киев, поэтому Украина решила заручиться поддержкой Пекина и взять курс на Китай. Кроме того, Украина считает, что такое поведение может подстегнуть Европу к скорейшему принятию решения по включению страны в ЕС и Североатлантический альянс. Также Украину не устроило соглашение США и ФРГ по газопроводу «Северный поток — 2», напомнили журналисты.

Ранее бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко высказала мнение, что стремление в НАТО может губительно сказаться на Украине и грозит уничтожением страны. Сейчас страна придерживается нейтрального статуса, который выступает гарантом ее существования, напомнила Бондаренко. В случае отказа от него и получения членства в НАТО Украину могут «порвать по швам», говорит она.