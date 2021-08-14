РФС инициировал отмену лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Москва, 14 августа. Руководство Российского футбольного союза (РФС) предложило отменить лимит на легионеров в чемпионате страны в следующем сезоне.

РФС направил клубам, выступающим на чемпионате России, письмо с предложениями по реформам отечественного футбола. В презентации отражена позиция представителей организации по дальнейшему развитию РПЛ, основанная на анализе нидерландской компании Hypercube, пишет Daily Storm.

Так, РФС предлагает отменить лимит на легионеров уже в следующем сезоне. Кроме того, руководство организации рекомендует определять количество игроков в заявке в соответствии с требованиями УЕФА, выдвигать новые качественные требования для иностранных футболистов и установить потолок расходов. В течение нескольких недель РФС и клубы РПЛ должны сформировать «консолидированную позицию» по этому вопросу.

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