Азербайджан использовал в Карабахе ударные дроны, глава Минобороны Армении посетил Москву

Перестрелки между подразделениями ВС Азербайджана, Армении и армии обороны Нагорного Карабаха продолжаются. Очередной виток напряженности спровоцировал министр обороны Армении, разрешив подчиненным открывать огонь в ответ на любые факты нарушения границы войсками Азербайджана. На этом фоне контрастом прозвучали слова армянского премьер-министра о том, что «дальнейшее углубление атмосферы вражды и ненависти в регионе недопустимо».

Оперативная обстановка

Ситуация на границе Армении и Азербайджана, а также в Нагорном Карабахе, вновь близка к эскалации. Достаточно длительные перестрелки фиксировались в промежутках между 9 и 13 августа.

Федеральное агентство новостей /

Севернее Лачина, в двух километрах от села Егцаог, ВС Азербайджана применили ударные беспилотники квадрокоптерного типа для атак по армянским позициям. Благодаря российским миротворцам ситуацию удалось урегулировать. Вероятнее всего, удар был нанесен аппаратами типа Kargu турецкого производства, о поступлении партии которых сообщалось еще в октябре прошлого года. В Турции они до сих проходят испытания, отрабатывая тактику «роя».

On 11 August, at 08:29-08:58, #Azerbaijan’i Armed Forces used combat AUVs in the direction of the positions of the #Artsakh Defense Army.

Armenian side suffered no losses. pic.twitter.com/SfMNlA3ZpG — Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) August 11, 2021

Неспокойно и возле Шуши. 9 августа произошла перестрелка между вооруженными формированиями Нагорного Карабаха и ВС Азербайджана, в провокации армянская сторона обвинила Баку. Затем, в ночь на 13 августа, уже МО Азербайджана обвинило формирования армии Карабаха в открытии огня из стрелкового оружия.

Кроме того, 12 августа МО Карабаха опубликовало заявление, что подразделениям армии удалось отбросить азербайджанские войска при попытке прорвать линию соприкосновения сторон где-то в западной части республики.

On night of Aug12, #Azerbaijan’i AF units tried to cross line of contact btwn #Artsakh & Az. troops in western part of #Karabakh. The attempt was suppressed. There are no casualties on our side.



Russian PK contingent command was immediately informed about this Az. provocation. — Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) August 12, 2021

На фоне складывающейся ситуации Министерство обороны Азербайджана фактически обвинило российский миротворческий контингент в бездействии и попустительстве армянской стороне. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что «полный вывод остатков вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, не был обеспечен». Азербайджанская сторона наблюдает «грубое нарушение Арменией положений трехстороннего заявления, сопровождающееся переброской личного состава своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации, выставление новых армянских постов близ населенных пунктов Мухтаркенд и Шушакенд, а также на территориях к востоку от административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов».

По мнению Баку, Ереван «намеренно прибегает к такого рода провокациям, эскалируя ситуацию».

«В соответствии с положениями трехстороннего заявления российские миротворцы должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на местах своей временной дислокации на территории Азербайджана», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Федеральное агентство новостей /

В очередной раз Баку подчеркивает, что российские военные находятся на территории Азербайджана временно и одной из главных их задач является вывод с территории Карабаха воинских формирования армян любого типа.

Политический фон

Среди политических причин, которые могли повлиять на развитие обстановки, стоит отметить визит министра обороны Армении Аршака Карапетяна 10 августа в Москву по приглашению Сергея Шойгу. Примечательно, что предыдущий визит состоялся совсем недавно — всего тремя днями ранее. Ключевым итогом переговоров можно назвать заявление главы Минобороны России о начале поставок в Армению новой партии вооружения.

При этом накануне армянский министр встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем, который наконец посетил Ереван после обращений армянской стороны в организацию с призывом помочь в противостоянии с Азербайджаном.

Встретился генсек ОДКБ и с премьер-министром Николом Пашиняном, который говорил, конечно же, о проблемах Армении. Премьер особо выделил грядущее председательство Еревана в организации, к которому ведется серьезная подготовка — можно не сомневаться, что будут приложены существенные усилия для продавливания механизма мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Станислав Зась старался говорить обтекаемо и выделил другие направления, где перспектива задействования войск и сил ОДКБ выглядит более реальной: Афганистан и таджикско-кыргызская граница. Поэтому «собеседники обсудили возможности урегулирования ситуации в регионе путем мирных переговоров и «приоритеты председательства Армении в ОДКБ».

10 августа на встрече с журналистами в Ереване Зась сказал, что «возможности политического урегулирования армяно-азербайджанского пограничного конфликта не исчерпаны, необходимо продолжить работу в формате Армения — Азербайджан — Россия для его разрешения». При этом генеральный секретарь ОДКБ никак не прокомментировал заявление министра обороны Армении, приказавшего своим военным открывать огонь на поражение по азербайджанским солдатам, прозвучавшее днем ранее.

Эти слова Карапетяна и стали поводом для негативной реакции Министерства обороны Азербайджана, фактически спровоцировав волну перестрелок на линии соприкосновения.

Пашинян сигнализирует о готовности к переговорам

Вполне возможно, что очередная демонстрация Азербайджаном технического превосходства и регулярные обстрелы вынуждают Пашиняна демонстрировать в публичном поле готовность к переговорам.

«У нас нет никаких агрессивных намерений, и мир и стабильность в регионе — наша долгосрочная стратегия. Мы готовы начать активный диалог вокруг этой повестке дня при поддержке наших международных партнеров, а в случае необходимости — и путем прямых контактов», — заявил премьер-министр на заседании правительства страны.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Также он сообщил, что Армения ожидает предложений от Минской группы ОБСЕ и согласна возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.

Армянские политологи считают, что излишне миролюбивая риторика Пашиняна внушает беспокойство и не исключено, что власти готовят почву для новых уступок Азербайджану при демаркации и делимитации границ.

Таким образом, налицо диссонанс между словами двух армянских политиков и складывающейся обстановкой на переднем крае. Судя по реакции Москвы и Баку, в целом ситуация движется по намеченному сценарию и вынуждает стороны высказываться, только если есть перегибы на местах. В то же время анализ развития ситуации указывает на то, что не за горами начало процесса делимитации границы с подписанием официальных документов.

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