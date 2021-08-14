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России нужны сотни таких строек: в Саратове появится завод по сортировке мусора
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России нужны сотни таких строек: в Саратове появится завод по сортировке мусора
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Саратов, 14 августа. Вице-губернатор Роман Бусаргин провел совещание по развитию мусоропереработки на территории региона. Как рассказал чиновник, под Саратовом вскоре будет построен новый сортировочный завод.

Мощность нового предприятия составит до 300 тысяч тонн переработки в год. Это позволит создать 250 новых рабочих мест. 

«Строительство новых мусороперерабатывающих заводов — одна из главных целей для любого региона. Бесконечные мусорные свалки отравляют нашу экологию, сортировка и переработка  — единственный способ бороться с мусором. Если мы хотим быть цивилизованной страной, нам нужны сотни таких строек», — рассказал корреспонденту ФАН эколог Татьяна Лыкова. 

Ранее стало известно, что в Саратове вырастет средняя зарплата. Городской бюджет продолжит оставаться социально ориентированным. 

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саратов экология мусор
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