Алена Свиридова: Если ты боишься возраста — надо уходить со сцены

Алена Свиридова, одна из самых ярких и неординарных артисток в отечественной поп-культуре, 14 августа отмечает день рождения. Ее клипы «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» стали важной частью музыкального наследия 90-х. Сегодня музыка и образ Свиридовой интересны исполнителям и слушателям самых разных поколений.

В эксклюзивном интервью ФАН заслуженная артистка России рассказывает о новом прочтении ее главного хита и раскрывает свое творческое и жизненное кредо, которое позволяет ей разрушать все стереотипы о женском и сценическом возрасте.

«Мне очень нравится развеселая дурь»

— Алена, две недели назад случилась реинкарнация «Розового фламинго» — вышел новый клип группы Cream Soda с ремейком вашего хита. Означает ли этот факт поворот или новый виток в вашей творческой карьере? Как вам новое прочтение?

— Поскольку я — хозяин-барин композиции, могу делать все что угодно. Я всегда была немного хулиганкой, при том что образ у меня сложился очень утонченный — девушка из хорошей семьи. Но мне очень нравится развеселая дурь.

В свое время я пыталась воплотить ее в «Бедной овечке» — песне и клипе, которые вышли после «Розового фламинго». Половина поклонников стала кидать в меня помидоры и кричать: «Как она могла после такого?!». А я говорю: «Эта дурость во мне есть, мне кажется, она должна быть в любом нормальном человеке». Мне было очень смешно!

Вообще, меня веселит Александр Гудков и вся эта талантливая молодая команда. На гневные возгласы: «Как вы могли святое взять!» — я отвечаю: «Святое — мое, поэтому могу делать с ним все что угодно». Тем более что старую версию никто не отменял, и если кто не желает новый вариант, то всегда можно вернуться к старому.

— От кого пришла идея сделать видеоклип в эстетике русского дворянства, костюмного, с переосмыслением главного персонажа «Розового фламинго»?

— Идея пришла со стороны группы Cream Soda. У меня когда-то была мысль сделать реинкарнацию «Розового Фламинго» с рэперами, я даже хотела пригласить какого-то брутального персонажа, прямо зверского, типа Face. Хотелось такого, чтобы совсем уж ни в какие ворота, на полном контрасте с оригинальной версией. Но как-то реперы не отреагировали — если честно, они сильно пафосные.

Сначала я сомневалась в электронщиках из Cream Soda. Ремиксы на песню «Розовый фламинго» и раньше делались, но не имели никакого успеха, все равно оригинал был лучше. Поэтому, когда мне позвонили ребята из Cream Soda, я сказала: «Слушайте, давайте возьмем другую песню». Мне казалось, ремейк «Фламинго» не получится. Но в результате вышло очень круто!

Считаю, что это командная работа, а моя песня — основа. Cream Soda — новая аранжировка, Александр Гудков — новое видео, Никита Кукушкин — новый образ, олицетворение другого «Розового фламинго», ужасного и трогательного.

— На каких ресурсах будут размещены кавер-версия и клип? Предполагается ее сценический вариант?

— В основном — в интернете. Я сама телевизор не смотрю лет 15. Поэтому на вопрос: «Почему вашей музыки нет в телевизоре, мы не знаем, что у вас нового?» — есть готовый ответ.

Если вам интересно, вы просто гуглите — и вам открывается все, что человек пишет, что делает. Ждать, когда вам принесут на блюдечке — сейчас этот номер уже не работает, мне кажется.

«Цифровая история все поменяла»

— Я не знаю, как вы относитесь к теме возраста, мне кажется, даже гордитесь им… Столько искренних комплиментов со всех сторон — выглядите потрясающе!

— Гордиться возрастом не стоит ни в 18 лет, ни в 60, потому что это не твоя заслуга. Ты можешь гордиться тем, что делаешь, что тебе интересно жить, тем, что можешь выдавать в творчестве. Я пока не чувствую ухода сил, их все еще невпроворот.

Единственное, что я поняла совсем недавно с точки зрения бизнеса, — цифровая история все радикально поменяла, молодежи в ней гораздо комфортней. Это поле, на котором молодежь чувствует себя гораздо лучше, чем я.

И Cream Soda показала, что все они абсолютно профессиональные люди с тонким вкусом, понимающие, что делают. В общении глобальную разницу между поколениями я не чувствую, и друзья у меня разного возраста, и нет внутреннего ощущения, что я сильно оторвалась от поколения миллениалов или зумеров.

фото из личного архива Алёны Свиридовой /

— Такие женщины, как вы, как раз и развенчивают стереотипы и убирают планки, когда надо уходить со сцены или с ярмарки невест. Ваша музыка актуальна, с вами работают новые звезды. Волнует ли вас как артистку тема возраста и сцены?

— Прежде всего, рамки ставит здоровье. Решение уходить из профессии принимается, когда артист не может летать, скакать на концерте, настолько же сильно отдавать эмоции, когда пропадает востребованность. Но есть масса примеров — Фрэнк Синатра пел до самой старости, Клавдия Шульженко отметила 70-летие на сцене, а Марлен Дитрих завершила карьеру в 75. Если ты боишься возраста — надо уходить.

— А что значит бояться возраста? Бояться быть несексуальной в кадре или петь о том, что волнует твоих 16-летних внуков?

— Петь о том, что тебя волнует, надо всегда, независимо ни от чего. Если есть физическая и вокальная форма — пожалуйста, ты работаешь. Начинаешь ее терять — тогда надо все-таки понимать, что лучше будет уйти со сцены.

«Сексуальность нельзя играть»

— Есть такая артистическая байка, бытующая в балетной среде, где как раз есть возрастные ограничения: «Танцевать можно. Смотреть нельзя». А на эстраде?

— В балете как раз можно, потому что зритель от тебя на расстоянии, ты в гриме и даже можешь оказаться в глубине сцены. У нас другая ситуация — ты на «крупняках», а камера видит все.

Мне кажется, красоту ты можешь не потерять до старости, но сексуальность ты потеряешь неизбежно. Это просто произойдет в какой-то момент, ты никак это не проконтролируешь. Пытаться на этой лошади скакать и дальше — самая большая ошибка. Ты можешь быть красивой в возрасте, но вот сексуальность нельзя играть ни в коем случае, потому что это будет просто-напросто игра.

— Вы во всем самостоятельны и сами сделали себя. Из каких слагаемых сложился ваш сегодняшний сценический образ?

— Я актриса, когда я играю в кино, в проекте, в театре, когда это нужно. Но как певица — не играю никогда. Когда я пою, я такая, какая я есть, ничего из себя не корчу, не изображаю юную девицу, пою то, что сама написала.

Четыре года назад я сделала акустическую программу: весь концерт я играю на гитаре, не стою с ней как с реквизитом, а полностью, как музыкант, играю свою партию.

У нас в коллективе две акустические гитары, контрабас и перкуссия. Получается очень дорогая, красивая, сильная музыкальная история, которая органично слушается и в моем теперешнем возрасте.

фото из личного архива Алёны Свиридовой /

— Как вы определите жанр, в котором сейчас работаете?

— У меня всегда был свой жанр. Это авторское — поп-джаз-микс. Музыкальные критики склонны относить меня к поп-певицам, но я нахожусь где-то посередине.

— Вы автор своих произведений. Как вы себя идентифицируете: певица или композитор?

— Наверное, я артист в широком смысле. Популярной стала благодаря своим песням — соответственно, я композитор и поэт. Актриса, потому что играла в театре и снималась в кино. Писатель — у меня вышли две книжки. Колумнист, поскольку вела колонки в «Русском пионере» и в журнале Sex and the City.

А не сделать ли мне визитку, как-то раз подумала я. И что же я на ней напишу? В результате представила себя в Instagram: российская певица, songwriter (автор песен. — Прим. ФАН) — и решила этим ограничиться.

«Я мать-волчица»

— Вы говорили о том, что в жизни не играете никаких ролей, но одна у вас, безусловно, есть — вы мама двоих сыновей. Какая вы мама? У вас политика «невмешательства» или наоборот?

— Это все-таки мужчины, даже если младший из них еще несовершеннолетний. Мать-курица — это вообще не про меня, я — мать-волчица, хочу, чтобы они принимали решения, были самостоятельными и в мыслях, и в поступках.

Чего я требую от мужчин как таковых, требую и от сыновей. Наверное, в моем характере присутствуют мужские черты, но я их сама в себе культивировала. Я держу свое слово, я очень пунктуальна, во всем, что касается профессии, я собрана, профессиональна, совершенно неистерична.

Все эти доблести, на самом деле, общечеловеческие, но общество приклеило к ним ярлыки и раздает по гендерному принципу — это положено женщине, а это мужчине. Женщин у нас почему-то хотят видеть такими пусями-пусями, что совсем не про меня.

— Феминизм — не про вас?

— Все эти взгляды от безделья, могу сказать точно. Кто хочет что-то делать, тот делает, и никто никого не ущемляет.

— Обычно сыновья выбирают себе спутниц, совпадающих по типажу с мамой. Как вы думаете, насколько здесь вы можете повлиять на предпочтения сыновей?

— Пока никак не думаю. Девушка моего старшего сына на меня внешне непохожа, диаметральная противоположность, но по характеру сходство есть, она боевая.

«Я хочу убрать все стереотипы»

— У вас есть собственная концепция: как быть красивой и сохранить красоту? Можете дать совет из личного опыта?

— Глупо давать советы, все живут своей жизнью. Я живу той жизнью, которая нравится мне. Например, люблю рано просыпаться и летом могу встать в пять утра. Не знаю ни одного человека среди своих друзей, который бы мне сказал: «Да, круто, я тоже так люблю».

Я не люблю застолья, сидение, выпивание. Мне это скучно, я не люблю трепаться непонятно о чем, хвастаться. Но кому я могу посоветовать вставать в семь утра и проплывать по три-четыре километра? Моря у многих нет, а у меня оно есть, и уже много лет я все лето провожу в Керчи, где у меня дача. Я езжу на велосипеде на большие расстояния, я вожу катер, я катаюсь на виндсерфинге, на водных и горных лыжах. Вот скажите, кому из женщин моего возраста пригодятся эти советы?

— А если поставить цель выглядеть так же…

— Я хочу убрать все стереотипы. Я веду такой образ жизни не потому, что надо держать форму. Мне нравится, когда я далеко плыву, мне хорошо, я не боюсь ни глубины, ни моря. Езжу на велосипеде не потому, что подкачаю мышцы, нет — здорово, когда ты едешь на скорости и тебя обдувает ветром!

Я хожу пешком на дальние расстояния. После физических нагрузок мне хорошо, мое тело требует их, а сидеть на месте мне плохо. Я не хожу в зал, например, потому что это нарочитая какая-то вещь.

Это мой образ жизни. Активный человек всегда будет чем-то занят и чего-то хотеть, а не сидеть на диване и слушать чьи-то советы.

фото из личного архива Алёны Свиридовой /

— Вы такой были или вы такой стали? Вы культивируете в себе женщину?

— У меня нет пиарщика, я давно не делаю ничего специально, честно. В какой-то момент меня одолевали сомнения: почему я не как все, может, что-то не так делаю, надо иначе?

Был период, когда я специально носила платья, каблуки, старалась показаться более женственной. Но потом природа взяла свое. И это — состояние внутренней уверенности и свободы.

Алена Свиридова родилась 14 августа 1962 года в Керчи. Окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. После выхода в 1994 году дебютного диска «Розовый фламинго» имя певицы стало известно всей стране. Свиридова также играла в мюзикле «Лунный свет», работала в театре «Школа современной пьесы» и написала книгу «Чемоданное настроение». Увлекается дайвингом, теннисом и горными лыжами.