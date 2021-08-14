Ученик школы в городе Альбукерке погиб при стрельбе

Альбукерке, 14 августа. Стало известно о стрельбе в школе США. По предварительным данным, в результате инцидента погиб как минимум один ученик.

Огонь открыли в средней школе города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Власти утверждают, 13-летний школьник был смертельно ранен ровесником. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Всего в кампусе обучается 450 человек, информации о других пострадавших нет.

Ранее стрельба произошла в американском штате Флорида. Трагедия привела к множеству жертв, а стрелка ликвидировали на месте.