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Ученик школы в городе Альбукерке погиб при стрельбе

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:55
Происшествия
Ученик школы в городе Альбукерке погиб при стрельбе
 /  Федеральное агентство новостей

Альбукерке, 14 августа. Стало известно о стрельбе в школе США. По предварительным данным, в результате инцидента погиб как минимум один ученик.

Огонь открыли в средней школе города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Власти утверждают, 13-летний школьник был смертельно ранен ровесником. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Всего в кампусе обучается 450 человек, информации о других пострадавших нет.

Ранее стрельба произошла в американском штате Флорида. Трагедия привела к множеству жертв, а стрелка ликвидировали на месте.

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