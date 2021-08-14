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Посольство Великобритании в РФ раскритиковало непродление визы журналистки BBC News

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:48
Политика
Посольство Великобритании в РФ раскритиковало непродление визы журналистки BBC News
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Москва, 14 августа. Отказ от продления рабочей визы журналистки BBC News в России Сары Рейнсфорд является необоснованным, заявили в посольстве Великобритании в Москве.

Как говорится в сообщении ведомства в Twitter, Рейнсфорд является журналисткой, удостоенной наград агентства BBC, а в России ей «необоснованно» не продлевают действие визы.

«Мы призываем пересмотреть этот реакционный шаг», — пишет посольство.

Ранее МИД России объяснил причину отказа в продлении рабочей визы Сары Рейнсфорд. Комментарий по отказу представителю британских СМИ дала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, в телекомпании BBC в курсе о причинах случившегося.

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