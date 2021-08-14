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Коротченко рассказал, сколько украинских военных готовы перейти в российскую армию

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:46
Армия
Коротченко рассказал, сколько украинских военных готовы перейти в российскую армию
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины при первой возможности перейдут служить в российскую армию, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Свое мнение он подкрепил событиями, происходившими в 2014 году в Крыму. После воссоединения полуострова с Россией подавляющее большинство украинских военных предпочли служить в ВС РФ. По словам эксперта, тогда на российскую сторону перешли порядка 90% бойцов ВСУ.

Коротченко уверен, что настроения в рядах украинской армии с тех пор не слишком изменились. Это означает, что по меньшей мере 70% солдат Вооруженных сил Украины на сегодняшний день готовы «жить в едином государстве с Россией».

«Как минимум 70% Вооруженных сил Украины готовы принять российскую присягу, российское гражданство и жить в едином государстве с Россией», — заявил Коротченко в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее, как сообщает телеканал «360», внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов признал, что ВСУ не готовы к полномасштабной войне в Донбассе. Если в регионе начнутся боевые действия, то армия окажется в худшем положении, чем в 2014 году. На этом фоне президент страны Владимир Зеленский провел в командовании Вооруженных сил Украины серьезные кадровые перестановки.

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