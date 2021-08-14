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Ереван обвинил Баку в обстрелах позиций ВС Армении на границе с Азербайджаном
Армия
Ереван обвинил Баку в обстрелах позиций ВС Армении на границе с Азербайджаном
Федеральное агентство новостей

Ереван, 14 августа. ВС Азербайджана обстреляли позиции армянских военнослужащих на северо-восточном участке границы. Об этом сообщает минобороны Армении.

Азербайджанские солдаты открыли огонь вечером 13 августа в 22:00 московскому времени. ВС Армении пришлось начать ответный обстрел, чтобы «успокоить» военных соседнего государства. Также в военном ведомстве отметили, что ночью обстановка на границе была спокойной.

«С армянской стороны пострадавших нет», — подчеркивают в минобороны Армении.

Представители Азербайджана в к настоящему времени никак не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее Баку обвинил Ереван в провокационных действиях на границе. Начиная с 28 июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. За это время с обеих сторон военнослужащие получили ранения, также есть погибшие, пишет телеканал «360».

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Армения азербайджан военный конфликт
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