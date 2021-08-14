Молодая семья бесследно исчезла по дороге из Новосибирска в Омск

Новосибирск, 14 августа. Правоохранители приступили к поискам молодой жительницы Новосибирска, которая вместе со своим сожителем бесследно исчезла недалеко от Омска.

Речь идет о 31-летней Екатерине П. и Дмитрии М. В полицию обратился брат пропавшей, заявив, что его родственница и ее сожитель выехали из регионального центра в Омск на автомобиле «Шевроле–Нива» 5 августа, после чего перестали выходить на связь.

В последний раз Попова созванивалась с братом по телефону 6 августа на подъезде к Омску. В пресс-службе регионального управления полиции сообщили о начале проведения розыскных мероприятий.

Ранее сайт 360tv.ru писал об обнаружении тела пропавшего 9 лет назад мужчины в Ленинградской области.