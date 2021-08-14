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Депутат Вострецов рассказал о важном значении фильма «Солнцепек»
Общество
Депутат Вострецов рассказал о важном значении фильма «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  / 

Искусственная культура, которая на постсоветском пространстве вбивается в голову молодежи, вызывает огромную тревогу, поэтому с этим надо что-то делать. Например, с помощью правильного кино. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал выход в прокат фильма «Солнцепек». Картина повествует о событиях в Луганске весной 2014 года.

«Нужно, чтобы люди знали, что происходит, помнили свою историю, что случилось на территории нашей братской республики, фактически одной с нами страны. Мы, все кто родились в СССР, не делим все на какие-то республики, зоны и национальности. К сожалению, из-за искусственного развала Союза некоторые товарищи почувствовали себя местными царьками, забыли свою Родину и флаги. Это беда», — сказал депутат.

Сергей Вострецов также отметил, что наша страна не только на словах, но и на деле показывает единство с соседями.

«Россия как была основой и точкой сбора для всех народов, так и осталась, поэтому и в Луганске, и в Донецке мы сегодня оказываем помощь. Мы своих не бросаем. Для нас они все свои. Посмотрите, когда в Таджикистан пришли террористы, мы снова сказали, что не бросим. И Армению не бросили, и случись что у Азербайджана, тоже не оставили бы», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вострецов рассказал о важном значении фильма «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

В завершение он отметил, что недоброжелатели ведут против России и ее союзников еще и идеологическую войну.

«Россия была, есть и будет основой постсоветского пространства. И не постсоветское это пространство, а одна для нас всех страна, по определенным обстоятельствам оказавшаяся сегодня разделенной, но когда-нибудь люди одумаются. Впрочем, та искусственная культура, которая в этих странах вдалбливается в голову молодежи, вызывает огромную тревогу», — подытожил народный избранник.

Ранее Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о важной роли программы «Арктический гектар». По его словам, подобные инициативы будут давать возможность заняться сельским хозяйством тем, кто устал от городской жизни.

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вострецов солнцепек
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