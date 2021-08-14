Жители Копенгагена и Мальме игнорируют Всемирный гей-парад. Колонка Владимира Тулина

В столице Дании, Копенгагене, а также в третьем по величине городе Швеции, Мальме, открылся так называемый World Pride — что-то вроде Всемирного гей-парада. Сам парад пройдет 22 августа, но в течение 11 дней будут различные мероприятия, прославляющие сексуальные меньшинства и их борьбу за права. На них в качестве наблюдателя со стороны будет присутствовать корреспондент ФАН.

О том, какое огромное значение власти Дании придают World Pride, понимаешь уже в аэропорту Копенгагена — реклама мероприятия встречается на каждом шагу. В метро транспаранты с надписью «Welcome pride!» на фоне радужного флага висят на каждой станции. Но и этого мало: буквально в каждом вагоне есть реклама, где описывается, на каких станциях метро пройдут мероприятия этого сборища любителей нетрадиционного секса.

На центральной площади города, Ратушной, поставили главную сцену Word Pride и разместили шатры вокруг нее. Но больше всего поражает не это — на находящемся на площади старинном здании мэрии Копенгагена развивается теперь не флаг Дании, а радужный флаг ЛГБТ. Сразу почему-то вспомнилось, как с гордостью местные СМИ накануне Дня освобождения 5 мая из года в год пишут про то, как жители города за четыре года оккупации так и не позволили немецким нацистам снять с крыши мэрии флаг Дании и установить свой. И вот флага Дании там больше нет. Мало того: пешеходные переходы там наполовину перекрашены в цвета шестицветного флага. Очевидно, обычные люди должны по-прежнему переходить улицу по «зебре», а фанаты необычного секса — по флагу ЛГБТ.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Впрочем, флаг ЛГБТ уже не шести, а десятицветный — с правой стороны к нему добавлены лежащие друг на друге белый, голубой, розовый и коричневый треугольники. Да и само ЛГБТ-движение теперь официально называется LGBTI+.

Последняя буква означает «интерсексуалы». Позже в Мальме мне удалось пообщаться с высокопоставленным представителем ЛГБТИ+ и спросить, чем интерсексуалы отличаются от бисексуалов. Он ответил, что бисексуалы вступают в половые отношения только с представителями двух полов, а интерсексуалы — с большим количеством разных полов.

Сторонники ЛГБТИ+ считают, что существует не два, а десятки полов и их количество постоянно растет. Плюс (+) в названии означает малочисленные группы любителей уж совсем оригинального секса. Например, пансексуалов, которые совершают половые акты со всеми людьми, независимо не только от их пола, но и сексуальной ориентации. Вообще классификация сексуальных меньшинств по версии ЛГБТИ+ очень сложная — легко ее не выучишь. Наверное, вскоре ее введут в школьные программы западноевропейских стран.

Первым мероприятием Word pride еще до его официального открытия было представление большого знамени ЛГБТИ+ в здании мэрии Копенгагена. Когда я к заявленным девяти часам утра пришел туда, то с изумлением увидел только трех человек. Один, судя по фирменной одежде и микрофону с логотипом в руках, был корреспондент Датского радио, а двое других — постоянно целующиеся гомосексуалисты. Они так активно показывали свою любовь друг к другу, что у меня сложилось впечатление, что они тоже были тут по работе. Постеснявшись помешать влюбленным, корреспондент попросил меня высказать свое мнение о мероприятии — хотя бы на английском языке.

Я отказался, сославшись на его слабое знание. На самом деле я хорошо знаю, что в Дании очень развитая «демократия». Если бы в эфире национального радио прозвучало мое мнение о превращении мэрии в рекламный офис ЛГБТИ+, то корреспондент бы остался без работы, а я — без возможности въезда в королевство.

Первое, что видишь при входе в мэрию, — белая футболка с надписью на английском «Копенгаген — это любовь», окрашенная в шесть традиционных цветов ЛГБТ. Продается она за 100 крон (13 евро). При этом все другие туристические сувениры можно найти в соседней боковой комнате.

Далее можно было попасть в главный зал столицы, а может быть и страны, который поражает своими размерами, а также высотой, ограниченной стеклянным потолком. И вот теперь главным «украшением» этого зала стал флаг ЛГБТИ+ длиной 30 метров и шириной 4 метра, а несколько флагов Дании, висевших в зале, стали его своеобразным обрамлением. Кстати, пока это единственные национальные флаги, которые я видел за три дня этого посещения Дании, а флаги ЛГБТИ+ я встречаю на каждом шагу.

Прямо при входе в зал установлен стенд, где на датском и английском языках написано, что это знамя — бесценная частью истории ЛГБТИ+. В 1994 году Гилберт Бейкер в честь 25-летия восстания в Стоунволле (хотя правильнее было бы назвать это массовыми беспорядками) и для гей-парада в Нью-Йорке создал флаг ЛГБТ длиной в милю, а потом порезал его на части и раздал разным странам. Представители ЛГБТИ+ Дании используют его для своих массовых мероприятий и в 2017 году принесли его на протесты у посольства Российской Федерации из-за «нарушений прав геев Чечни».

Под флагом располагается на стене большой стенд (тоже радужной расцветки), на котором написан девиз Word pride — «You are included» («Ты включен»). Пояснения — куда включен — отсутствуют. А под ним — стенды с фотографиями, напоминающими заслуги мэрии перед движением ЛГБТИ+. Тут фото Иба и Карла Педеров, первыми заключившими в ратуше однополый брак 1 октября 1989 года. Здесь же — фото двух гомосексуалистов, которые первыми удочерили девочку. А также фото многих известных датчан, целующихся при заключении брака с представителем своего пола в мэрии.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

На столе перед фотографиями можно прочитать историю побед ЛГБТИ+ в Дании и узнать, что слово «гомосексуалист» было придумано в 1869 австрийцем Карлом-Марией Кертбени. В 1933 году в Дании была отменена уголовная ответственность за однополый секс, в 1948 году — зарегистрирована первая ЛГБТ-организация. Но только в 1981 году гомосексуализм перестал считаться в Дании болезнью.

На официальном сайте Word Pride я прочел, что из-за ковида приехало очень мало участников, поэтому открытие перенесли из Копенгагена в Мальме и на него надо покупать билет. Однако ссылка на сайт продажи билетов отсутствует.

Решил поехать в Мальме и на месте во всем разобраться, благо благодаря Эресуннскому мосту такое путешествие занимает около часа. Раньше, когда я покидал датский берег, видел флагштоки с флагами Дании, а при въезде на шведский берег — с флагами этого королевства. Теперь на флагштоках по обеим берегам пролива реют флаги ЛГБТИ+. Ощущение, что путешествуешь по одной и той же стране — вот только название ее неизвестно.

Забегая вперед, скажу, что за весь день пребывания в Мальме флаг Швеции я видел тоже только один раз — на будке, из которой продавали шаверму. Правда, там их было восемь — по два с каждой стороны. При этом продавец был не швед, а мужчина с ярко выраженной восточной внешностью.

Если в Копенгагене в цвета ЛГБТ выкрасили пешеходные переходы, то в Мальме в эти цвета покрасили уличные урны и скамейки. Последние, правда, не все. То ли не хватило краски, то ли не хватило времени, то ли теперь граждане разной сексуальной ориентации должны сидеть на разных скамейках.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Под центр управления Word Pride в Мальме власти города отдали крупнейший концертный зал. Он мгновенно превратился в настоящий World Pride House. С потолка свисают многочисленные радужные флаги, ленты того же цвета покрывают стены, даже полы застелены дорожками тех же шести традиционных цветов первоначального ЛГБТ. На набережной, на которой стоит здание, разложены куски ткани этих же шести цветов.

Но самыми впечатляющими были тут фотографии, на которых было все — кроме одежды. Все вариации однополой любви и мужчин, и женщин были продемонстрированы в полном объеме. Вход в здание свободный — билеты не нужны и никакого контроля на входе нет. То есть «полюбоваться» на эти творения могут дети любого возраста.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Была тут была и выставка «Мы все нудисты», которая представляла собой стенды с фотографиями шведов в реальную величину спереди и сзади с их именами, биографией, описанием увлечений и мировоззрений. Каждому такому жителю Швеции было посвящено два стенда: на одном он в одежде, а на другом — совсем без нее.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Пообщался с тремя сотрудниками World Praid о покупке билета на его открытие. Понял, что эта миссия невыполнима. Интересно, что причину отказа все трое объяснили по-разному. Один сказал, что из-за переноса открытия из Копенгагена в Мальме большая проблема разместить хотя бы тех, кто уже купили билеты. Другой — что все билеты уже проданы. А третий объяснил отсутствие билетов ужесточением санитарных требований из-за ковида и необходимостью сократить процент заполняемости стадиона. Как выяснилось позже, все они врали: по моим подсчетам, стадион был рассчитан не меньше чем на 10 тысяч зрителей, а пришло туда не более тысячи.

Зато мне удалось разговорить одного из них. Он рассказал, что среди снятых для фотовыставки нудистов есть много достойных людей, в том числе пожилая заслуженная учительница. Нудисты — ближайшие друзья и союзники ЛГБТИ+, так как среди них много представителей сексуальных меньшинств. Они подумывают вместе провести в каком-нибудь маленьком городке, где толерантные власти, акцию под названием «День свободы». Суть ее в том, что в течение дня по городку можно будет ходить только без одежды, а тому, кому это не понравится, нужно будет остаться дома. Это привлечет к городку всемирное внимание и множество туристов.

Меня это поразило: оригинальный такой «день свободы», при котором большинство населения обязано будет оказаться под домашним арестом без вины. Да и свобода от чего? Наверное, от человечности. Ведь это шаг в сторону животных, которые тоже обходятся без одежды. Это кажется невероятным, но и то, что происходит сейчас в Копенгагене и Мальме, несколько десятилетий назад тоже казалось фантастикой.

От него же я узнал, что предполагаемый на открытии проход делегаций разных стран под национальными флагами отменен, так как целый ряд государств выступил против такого использования их символики.

Следующей целью моего визита в Мальме была местная крепость. Дело в том, что, согласно сайту World pride, на ее дворе все 11 дней будет проходить мероприятие под названием Children's pride, что в переводе фактически означает «детский гей-парад». На сайте в описании говорилось:

«В безопасной среде дети могут узнать о равенстве и ценностях через игры, фильмы и многое другое. Речь идет о создании опыта и передаче знаний самым молодым членам нашего общества».

То есть фактически там должно было происходить то, что запрещено законодательством нашей страны, Польши и Венгрии.

Первое, что я увидел, пройдя по мосту через ворота в крепостной двор, — стенд, на котором почему-то только на английском было написано «Police with pride» («Полиция с гей-парадом»). Рядом был натянут тент, под которым стоял стол с рекламными материалами, а возле стояла полицейская машина и ходили трое полицейских, одна из которых — смуглая женщина.

Почти вся оставшаяся часть двора была отделена невысокой оградой, на которой был закреплен старый флаг ЛГБТ. На территории были расставлены большие параллелепипеды разной формы и расцветки, по которым могли лазить дети, а также шатры с детскими игрушками и сцена с экраном позади нее, также украшенные флагами ЛГБТ. Звучали какие-то детские песни на шведском, но ни одного родителя и ребенка за оградой не было.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Я пробыл там около часа и наблюдал одну и ту же картину. Приходили родители с детьми. Маленькие шведы с удовольствием забирались в полицейскую машину, разговаривали по рации, фотографировались с полицейскими. Все просили подарить им холщовые сумки с гербом полиции Швеции, а вот стоящие тут же флаги ЛГБТ никто не просил, хотя если полицейские их дарили, то из вежливости брали.

Но самое интересное происходило потом: после общения с полицией ни одна семья не шла за ограду, а просто через ворота покидала крепость. Не хотят шведские родители, чтобы их дети приобщались к «ценностям» ЛГБТИ+. Так за час никто и не посетил детскую площадку сексуальных меньшинств.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Покинув крепость, я отправился на стадион, чтобы посмотреть на тех, для кого открытие World Pride — праздник. Народ подходил самый разнообразный. Сначала появилась группа девушек с плакатом, где на английском было написано «Мы — будущее». Они явно хотят исчезновения человечества, ведь сексуальные меньшинства не способны производить потомство.

Многие приезжали на велосипедах. Этот транспорт так популярен в скандинавских странах, что тут и на стадионах есть места для их парковки. Первые такие на велосипедах, украшенных радужными флагами, появились пять юношей в футболках бандеровского красно-черного сочетания цветов. Но это оказались не украинцы, так как общались они между собой на каком-то скандинавском языке. На футболках у них был написан лозунг времен гражданской войны в Испании — «No pasaran», что означает «Не пройдут». Кто и куда не должен пройти — осталось загадкой. Скорее всего — это печально известная антифа.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Появился оркестр барабанщиков численностью человек 40 — в фиолетовых и бирюзовых футболках. Хотя они тоже размахивали флагами ЛГБТ, вряд ли все принадлежали к сексуальным меньшинствам. Скорее всего, их просто наняли для участия в музыкальном сопровождении открытия.

Постепенно группами по несколько человек народ собирался. В открытии World Pride в Афинах в 2020 году планировалось прохождение целой колонны полицейских-гомосексуалистов, но этот Всемирный гей-парад из-за пандемии отменили. Сейчас же пришло всего двое таких — в парадной шведской полицейской форме. Иностранцев, приехавших не из Скандинавии, не было. Была слышна только речь на скандинавских языках. С мечтой о больших доходах при помощи привлечения туристов-гомосексуалистов со всего мира организаторам World Pride придется расстаться.

В последний момент иностранцы появились. Но они пришли выступить не в поддержку сексуальных меньшинств, а в свою поддержку. Это были мигранты, в основном арабы, по количеству которых Мальме занимает одно из первых мест в Европе. Среди транспарантов, которые они несли, был и такой, на английском языке, — «Refugees welcome! Join the fight!» («Беженцы, добро пожаловать! Вступайте в борьбу!»). Интересно, в борьбу с кем они собираются вступить? Неужели со шведским народом? Тем не менее представители сексуального меньшинства встретили мигрантов аплодисментами, и они вместе пошли на стадион.

Я решил вернуться в Копенгаген, где на Ратушной площади, согласно сайту World Pride, должен был состояться концерт. Но его почему-то не было. Зато я обнаружил, что здания на площади подсвечены в цвета ЛГБТ. В том числе и здание мэрии.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

По датскому телевидению открытие World Pride было явно темой номер один. Правда, из произнесенных по этому поводу речей я понял только выступление какого-то англоязычного деятеля ЛГБТИ+. Он заявил, что раньше власть в Дании представителям сексуальных меньшинств принадлежала только один день в году, когда проходил гей-парад, а теперь будет принадлежать 11 — столько продлится World Pride. Он призвал не останавливаться на этом и бороться за 365 дней в году. Как в таких условиях будет жить абсолютное большинство датского народа — ему явно наплевать.