Врачи борются за жизнь подростка, получившего удар током на грузовом поезде

Кострома, 14 августа. Медики госпитализировали пострадавшего от удара током ребенка в области. Его состояние оценивается как тяжелое.

Прибывшие на место происшествия медики увидели, что пострадавший находится без сознания. Его экстренно доставили в одну из местных больниц, сообщил источник ФАН в медицинских кругах. При каких обстоятельствах ребенок оказался на грузовом поезде, пока неизвестно.

Незадолго до этого в одном из дворов Челябинска нашли тело десятилетнего мальчика. По предварительным данным, он дотронулся до оголенного провода, лежащего на земле, и получил смертельный удар, сообщало URA.RU.