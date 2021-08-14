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Врачи борются за жизнь подростка, получившего удар током на грузовом поезде

  /   Обновлено: 14 августа 2021 10:16
Происшествия
Врачи борются за жизнь подростка, получившего удар током на грузовом поезде
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Наталья Полякова

Кострома, 14 августа. Медики госпитализировали пострадавшего от удара током ребенка в области. Его состояние оценивается как тяжелое.

Прибывшие на место происшествия медики увидели, что пострадавший находится без сознания. Его экстренно доставили в одну из местных больниц, сообщил источник ФАН в медицинских кругах. При каких обстоятельствах ребенок оказался на грузовом поезде, пока неизвестно.

Незадолго до этого в одном из дворов Челябинска нашли тело десятилетнего мальчика. По предварительным данным, он дотронулся до оголенного провода, лежащего на земле, и получил смертельный удар, сообщало URA.RU.

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