Подразделения ВС РФ ликвидировали «террористов» на масштабных учениях в Китае

Пекин, 14 августа. Подразделения Вооруженных сил России совместно с китайскими военными ликвидировали условную группу террористов в рамках учений «Взаимодействие-2021», сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках тренировочных мероприятий военные нанесли удар комбинированным огнем из стрелкового оружия, орудий бронетехники и различных ракетных комплексов. Также в маневрах была задействована авиация.

«Высокая маневренность войск китайско-российской группировки в ходе наступления и завершения разгрома условного противника была достигнута широким применением броне-штурмовых машин, средних танков и специальной техники на колесной базе с относительно высокой маршевой скоростью», — сказал глава пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Ранее полномочные представители Вооруженных сил РФ и Народно-освободительной армии Китая подписали меморандум об установлении побратимских отношений. На этом фоне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости наращивать взаимодействие вооруженных сил России и КНР, сообщает RT.