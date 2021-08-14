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Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:28
Экономика
Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 августа. Рекордных значений по добыче нефти и газового конденсата может достигнуть Россия уже летом 2022 года, следует из прогноза норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

В сообщении отмечается, что недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи углеводорода дает РФ возможность уйти от снижения показателей, обусловленного коронавирусной пандемией. Данные анализа, проведенные Rystad Energy, говорят о том, что страна в июле 2022 года может выйти на новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки.

«После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 млн б/с будет достигнут к середине 2023 года», — цитирует прогноз ТАСС.

Также ожидается, что рекордно высоким в 2023 году будет среднегодовой уровень добычи — 12,16 млн баррелей в сутки.

На мировом рынке нефти ранее возникли волнения из-за прогноза по спросу на ресурс от Международного энергетического агентства (МЭА). Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent торговался на бирже на уровне 71,39 доллара за баррель.

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прогноз рекорд нефтедобыча Rystad Energy газовый конденсат
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