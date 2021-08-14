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Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:12
Шоу-бизнес
Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой
instagram.com  /  @gorban_masha

Майами, 14 августа. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продемонстрировала свою фигуру спустя неделю после родов. Пост актриса разместила в соцсетях.

Новоиспеченная мама на видео позирует в черном купальнике на пляже Майами. Одной рукой она катает детскую коляску, а в другой держит бутылочку новорожденного сына.

«Неделя после родов. Полет нормальный, а плечи двигаются легче», — подписала видео звезда.

Подписчики осыпали Горбань восторженными комментариями. Они оценили потрясающую фигуру актрисы, которую та смогла сохранить после уже вторых родов.

«Маша, какая вы красотка! Помню себя после родов: обними и плачь!» — признается подписчица.

«Почему те, кто рожает в Майами, такие худые после родов?! Маша — огонь!» — написала пользовательница Сети.

Молодые родители назвали первенца Нилоном. Актриса призналась, что роды были фееричными.

Недавно еще одна актриса удивила подписчиков публикацией в Instagram. Шарлиз Терон показала подтянутую фигуру в черном бикини.

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instagram роды горбань
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