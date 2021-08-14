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Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
Наука
Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
pixabay.com

Москва, 14 августа. Исследователи из РФ и США изучили геном рецептора, который поможет изобрести лекарство от диабета второго типа. Итоги научных трудов опубликованы в журнале Nature Communications.

Путем опытов ученые из Московского физико-технического института установили связь между рецептором и множеством заболеваний, причиной которых он является. Научные сотрудники уверены, что их труды открыли путь к изучению и разработке новых лекарств от диабета второго типа.

Российские специалисты показали высокие результаты не только в генетике, но и в нейробиологии. Исследователи создали уникальный магнитометр, который откроет ученым дорогу к изучению человеческого мозга.

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