Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 09:22
09:22
Армия
Подразделения ВС РФ ликвидировали «террористов» на масштабных учениях в Китае
09:21
Происшествия
Саратовский живодер вместе с сыном-школьником жестоко убил собаку вилами
09:16
Экономика
Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году
09:12
Шоу-бизнес
Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой
09:11
Наука
Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
09:11
Общество
Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
09:05
Общество
Разработчики опубликовали видео геймплея Forza Horizon 5
09:03
Происшествия
Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
09:02
Политика
Вице-премьер Крыма предложил Западу дружить с полуостровом
09:02
Шоу-бизнес
«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
Все новости

Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:12
Общество
Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Вашингтон, 14 августа. Игровой портал IGN опубликовал геймплейный трейлер нового шутер-хоррора Ripout.

Игра представляет собой кооперативный экшн. Игрокам необходимо сбежать с заброшенного корабля, отстреливаясь от монстров. Особенность игры заключается в том, что при каждом новом запуске уровень генерируется автоматически, а монстры, представляющие основную опасть, эволюционируют. Они могут перестраивать свои тела, поглощая различные предметы и формируя более сложный модифицированный корпус.

Защищаться игроку предстоит «оружием-питомцем», которое сначала нужно приручить и улучшить. Персонажи также имеют определенную специализацию под разные стили. Релиз игры ожидается 1 февраля на PC.

Геймеры также в скором времени могут увидеть ремастеры одних из самых популярных видеоигр. Rockstar выпустит ремастеры трех частей Grand Theft Auto.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
шутер IGN ripout
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru