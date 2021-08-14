Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN

Вашингтон, 14 августа. Игровой портал IGN опубликовал геймплейный трейлер нового шутер-хоррора Ripout.

Игра представляет собой кооперативный экшн. Игрокам необходимо сбежать с заброшенного корабля, отстреливаясь от монстров. Особенность игры заключается в том, что при каждом новом запуске уровень генерируется автоматически, а монстры, представляющие основную опасть, эволюционируют. Они могут перестраивать свои тела, поглощая различные предметы и формируя более сложный модифицированный корпус.

Защищаться игроку предстоит «оружием-питомцем», которое сначала нужно приручить и улучшить. Персонажи также имеют определенную специализацию под разные стили. Релиз игры ожидается 1 февраля на PC.

Геймеры также в скором времени могут увидеть ремастеры одних из самых популярных видеоигр. Rockstar выпустит ремастеры трех частей Grand Theft Auto.