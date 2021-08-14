Разработчики опубликовали видео геймплея Forza Horizon 5

, 14 августа. Студия Playground Games опубликовала видео с 14 минутами геймплея новой ожидаемой части аркадной гонки Forza Horizon.

Игра продемонстрирована на платформе Xbox Series X. Выйдет же она на этой консоли и PC. В ролике игрокам показывают новые возможности. Они смогут кастомизировать свои автомобили, наслаждаться видами пляжей Мексики, океана и ездой от первого лица. В геймплейном ролике все гонки проходят на Mitsubishi Lancer Evo X GSR.

Релиз игры намечен на 9 ноября. Forza Horizon 5 можно будет запустить в 4K при 30 FPS на Series X или в режиме с поддержкой 60 FPS. На Series S гонка будет «идти» в 1080p при 30 FPS.

Геймеры также в скором времени могут увидеть ремастеры некоторых популярных видеоигр. Rockstar может выпустить переиздания трех частей Grand Theft Auto.