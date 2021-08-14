Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 09:22
09:22
Армия
Подразделения ВС РФ ликвидировали «террористов» на масштабных учениях в Китае
09:21
Происшествия
Саратовский живодер вместе с сыном-школьником жестоко убил собаку вилами
09:16
Экономика
Россия может достигнуть рекордных показателей нефтедобычи в 2022 году
09:12
Шоу-бизнес
Дважды ставшая матерью Мария Горбань потрясла подписчиков своей фигурой
09:11
Наука
Российские биологи открыли новый способ лечения диабета
09:11
Общество
Трейлер хоррора Ripout был опубликован на портале IGN
09:05
Общество
Разработчики опубликовали видео геймплея Forza Horizon 5
09:03
Происшествия
Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
09:02
Политика
Вице-премьер Крыма предложил Западу дружить с полуостровом
09:02
Шоу-бизнес
«Талант растет»: Плющенко умилил фанатов своим появлением на льду с младшим сыном
Все новости

Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
Происшествия
Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Благовещенск, 14 августа. Следственный комитет России выдвинул обвинение против экс-главы МВД в Амурской области Николая Аксенова, которому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.

Начальника тылового обеспечения Михаила Робканова также сделали фигурантом уголовного производства. Бывшим полицейским вменяют расхищение государственного бюджета в особо крупных размерах. Согласно версии следствия, Робканов и Аксенов присвоили порядка 39 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ведомство предъявило обвинение еще одному экс-чиновнику. Следователи в Камчатском крае обвинили депутата регионального ЗакС Игоря Редькина в совершении умышленного убийства.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий
следственный комитет амурская область обвинение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru