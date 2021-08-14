Бывшего начальника полиции Амурской области обвиняют в превышении полномочий

Благовещенск, 14 августа. Следственный комитет России выдвинул обвинение против экс-главы МВД в Амурской области Николая Аксенова, которому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.

Начальника тылового обеспечения Михаила Робканова также сделали фигурантом уголовного производства. Бывшим полицейским вменяют расхищение государственного бюджета в особо крупных размерах. Согласно версии следствия, Робканов и Аксенов присвоили порядка 39 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ведомство предъявило обвинение еще одному экс-чиновнику. Следователи в Камчатском крае обвинили депутата регионального ЗакС Игоря Редькина в совершении умышленного убийства.