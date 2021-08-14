Симферополь, 14 августа. Вице-премьер министр правительства российского полуострова Георгий Мурадов предложил Западу улучшать взаимоотношения в рамках международной ассоциации «Друзья Крыма».

Чиновник выступил с таким предложением в качестве альтернативы «Крымской платформе», которая организована Украиной. На этом мероприятии киевские политики и чиновники намерены в очередной раз обсудить «возврат» полуострова под свой контроль.

Мурадов отметил, что организация «Друзья Крыма» проводит значимую работу в вопросе международно-правового статуса региона. Вице-премьер также указал, что в отличии от украинского саммита, российская ассоциация преследует гуманные цели и не поддерживает враждебных настроений.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе общения с населением заявил, что ни одна страна мира не сможет силовым методом «вернуть» полуостров Украине. Такое мнение политик выразил в свете грядущего саммита «Крымская платформа».